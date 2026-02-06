Le ministre français des AE appelle à soutenir l’armée libanaise pour désarmer le Hezbollah

Avant son arrivée à Beyrouth, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a insisté sur l’importance de doter l’armée libanaise des ressources nécessaires à la poursuite du désarmement du Hezbollah.

En route d’Erbil à Beyrouth, dans le cadre de sa tournée régionale, M. Barrot a expliqué que la vision de la France pour le Liban est celle d’un « État fort et souverain qui détient le monopole de la force », ajoutant que « la première étape pour y parvenir est de fournir aux forces armées libanaises les ressources nécessaires à la poursuite du désarmement du Hezbollah ».

M. Barrot qui restera à Beyrouth jusqu’à samedi, s’entretiendra avec les responsables libanais des préparatifs en cours pour la conférence de soutien à l’armée et aux forces de sécurité intérieure, prévue à Paris le 5 mars.

L’ambassade de France à Beyrouth a annoncé hier que la visite de M. Barrot à Beyrouth « est l’occasion de réaffirmer le soutien de la France à la souveraineté du Liban et au respect de l’accord de cessez-le-feu signé en novembre 2014, ainsi que des décisions prises par les autorités libanaises pour rétablir le monopole de l’État sur l’usage de la force ».

Le ministre français des Affaires étrangères a entamé hier sa tournée par une visite en Syrie, suivie d’un déplacement en Irak, afin d’évoquer l’évolution de la situation régionale et les moyens de lutter contre Daech. Le président français Emmanuel Macron entend inaugurer une conférence de soutien à l’armée et aux forces de sécurité intérieure libanaises, prévue à Paris le 5 mars.

