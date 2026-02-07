Mohammadi : L’Iran ne capitulera pas et le peuple a prouvé sa loyauté envers ses dirigeants

L’ancien ministre de l’Intérieur et du Renseignement, et directeur du Centre de documentation de la Révolution islamique iranienne, Mostafa Mohammadi, a affirmé dans une déclaration à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que « les menaces américaines, le renforcement militaire et la guerre psychologique n’intimideraient pas le peuple iranien ».

Mohammadi a ajouté que « les ennemis n’ont pas réussi à soumettre le peuple » et que « l’Iran ne capitulera pas malgré les scénarios fabriqués de toutes pièces à son encontre, et le peuple iranien a prouvé sa loyauté envers ses dirigeants ».

Il a également souligné que « l’Iran a offert des martyrs dans la lutte contre le terrorisme, les récents actes de sédition et les émeutes armées ».

Il a insisté sur le fait que « les États-Unis et l’entité sioniste ont formé et soutenu les auteurs des récentes émeutes armées en Iran », notant que « Téhéran possède des documents et des preuves concernant ces émeutes ».

Ces déclarations interviennent à la suite des émeutes qui ont secoué plusieurs provinces iraniennes en début d’année, accompagnées de menaces explicites d’intervention militaire de la part des États-Unis et « d’Israël ».

Elles surviennent également alors que se tiennent des pourparlers indirects entre Téhéran et Washington à Mascate, la capitale omanaise, et à l’occasion du 47e anniversaire de la victoire de la révolution islamique en Iran.

Source : Médias