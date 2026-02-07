« Israël » restitue 54 martyrs palestiniens et 66 caisses contenant des restes et des fragments humains. Soupçons de vols d’organes

Les autorités d’occupation, ont remis par l’intermédiaire de la Croix-Rouge, les corps de 54 martyrs et 66 caisses contenant des restes et des fragments humains, en dehors de tout accord, après que la résistance a remis le corps du dernier prisonnier israélien.

Les corps avaient été transportés dans des camions frigorifiques, après avoir été enveloppés dans des sacs en plastique blancs portant des symboles et des numéros pour chaque corps et chaque boîte, sans que les noms ni l’identité de leurs propriétaires ne soient mentionnés.

D’après le correspondant du journal libanais al-Akhbar, sur une période de trois heures, deux corps encore partiellement décomposés ont été découverts parmi les cadavres entassés dans trois camions frigorifiques. Les autres n’étaient plus que des squelettes, certains mutilés et le crâne fracassé.

Hanan Khreis, fait partie des dizaines de femmes et d’hommes qui se sont rassemblés devant la morgue de l’hôpital al-Chifa à la recherche de leurs proches disparus. Son fils a disparu depuis deux ans lorsqu’il s’est rendu dans la région de Netzarim, pour vérifier l’état de sa maison.

« Des chars d’occupation ont ouvert le feu sur lui et ses cousins. Touché à l’épaule droite, il est tombé. Ses cousins ​​ont tenté de le porter, car il était incapable de marcher à cause d’une grave hémorragie, mais les tirs nourris les en ont empêchés. Ils ont pansé sa blessure pour stopper le saignement et ont pris ses affaires, avec l’intention de revenir le chercher en charrette ou en véhicule. Lorsqu’ils ont finalement réussi à revenir deux jours plus tard, ils ne l’ont pas trouvé. Depuis, nous sommes sans nouvelles de lui. »

Il fait partie des quelque 10 000 personnes disparues dont le sort reste inconnu, et Israël ne coopère en rien pour les identifier.

Durant les deux années de guerre, l’armée d’occupation israélienne a exhumé des centaines de corps dans des cimetières historiques et improvisés, prétendant rechercher les dépouilles de ses soldats capturés.

Des centaines de corps ont été restitués dans des conteneurs métalliques après avoir été profanés, certains organes ayant été volés.

Le Centre palestinien pour les personnes disparues et victimes de disparition forcée a confirmé que la restitution par Israël de 54 corps et de 66 caisses contenant des restes humains et des organes soulève de graves inquiétudes quant à une possible profanation délibérée des corps et à un vol d’organes. Le Centre a noté que les preuves de plus en plus nombreuses concernant le traitement des corps par l’occupation et leur restitution dans un état mutilé, sans documentation médicale, renforcent les soupçons de trafic d’organes.

Le Centre a également souligné que l’inscription d’Israël au Livre Guinness des records comme le plus grand pays donneur de reins soulève des questions légitimes et sérieuses, compte tenu de la détention de centaines de corps palestiniens.

Le rapport souligne que la livraison de dépouilles dans des boîtes constitue un dangereux précédent, confirmant que le crime ne s’arrête pas au meurtre, mais se prolonge au-delà, constituant une violation flagrante de l’intégrité corporelle. De fait, l’examen initial et superficiel des corps et des restes par le ministère palestinien de la Santé a renforcé les craintes de trafic d’organes et de mutilations délibérées.

A noter que l’occupation continue de détenir des centaines de corps, dont au moins 777 de martyrs dont la mort a été confirmée comme étant due à un crime de disparition forcée qui perdure. On estime que ces corps ont été soit volés dans des cimetières traditionnels (huit d’entre eux ont été exhumés par l’occupation pendant la guerre, en plus de dizaines de tombes provisoires), soit ils ont été dérobés lors des opérations de nettoyage des lieux du crime avant le retrait des camps et des villes occupés pendant de longues périodes, soit ils appartiennent aux martyrs du 7 octobre et aux prisonniers morts dans les prisons de l’occupation.

Source : Médias