Gardiens de la révolution iranienne: Pas de stabilité régionale sans le retrait des forces d’occupation israéliennes territoires libanais occupés

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a souligné jeudi que « la stabilité régionale dépend du retrait immédiat des forces d’occupation israéliennes du territoire libanais ». Le CGRI a insisté sur le fait que « la condition fondamentale pour l’Iran d’accepter un cessez-le-feu dans le conflit et la guerre régionaux est un cessez-le-feu global sur tous les fronts, y compris au Liban ».

Dans un communiqué relatif aux récents événements au Liban, le CGRI a affirmé que « le territoire libanais continue de subir des agressions et des attaques brutales de la part de l’entité sioniste usurpatrice et occupante ». Il a souligné que « l’ennemi doit immédiatement cesser ses attaques contre le peuple libanais, se retirer rapidement des territoires libanais occupés au-delà des frontières internationales et reconnaître l’intégrité territoriale du Liban ».

Le communiqué du CGRI a par ailleurs précisé que « les objections et les condamnations des institutions internationales, des pays et des peuples du monde entier n’ont aucun impact sur le comportement des dirigeants sanguinaires de Tel-Aviv ». Le communiqué a noté que « les interventions américaines, sous couvert d’instauration de la paix, n’ont fait qu’aggraver les crimes et les actes de génocide ».

Il a indiqué que « l’armée sioniste, lâche et incompétente, cherche à compenser ses échecs et ses défaites sur les champs de bataille en ciblant les civils et en détruisant maisons, hôpitaux et écoles ».

Il a ajouté que « cette puissance occupante, malgré le soutien inconditionnel des États-Unis et des pays européens, n’a jamais réussi, tout au long de son histoire, à gagner la confiance des habitants d’un seul village dans les territoires occupés. Son héritage demeure celui de la ruine et de la destruction, comme en témoigne la destruction quotidienne des foyers des Palestiniens et des Libanais opprimés par ce régime agresseur ».

Sur les plans politique et opérationnel, le communiqué a insisté sur le fait que « les peuples de la région n’abandonneront pas le Liban et que le peuple libanais ne permettra pas que ce que la puissance usurpatrice n’a pas réussi à obtenir par la guerre soit accompli avec le soutien du régime américain, responsable de meurtres d’enfants, par le biais d’un accord imposé ».

En conclusion, le communique a souligné que « le peuple libanais représente une source de fierté pour la nation islamique et un symbole d’honneur pour les peuples de la région », affirmant : « Nous les soutiendrons tous de notre présence et de toutes nos ressources », et « qu’aucune stabilité ne sera atteinte dans la région sans un retrait des territoires libanais occupés ».

Source : Médias