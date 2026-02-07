Iran : arrestation de 11 membres du groupe kurde terroriste PJAK. Un chef terroriste tué

Onze personnes appartenant au Parti pour une vie libre au Kurdistan (PJAK), un groupe considéré par l’Iran comme « terroriste », ont été arrêtées avant de commettre des actes de sabotage, a rapporté samedi la télévision d’Etat.

Depuis sa création en 2004, le PJAK, branche dissidente du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), a été impliqué dans des attentats terroristes contre les forces armées iraniennes.

Les 11 personnes arrêtées dans l’ouest du pays étaient « en contact direct avec des éléments du PJAK, cherchaient à mener des actions de sabotage et à perturber la sécurité de la population », a précisé l’agence de presse Fars.

« Elles ont été identifiées et arrêtées avant qu’elles ne puissent passer à l’acte », a ajouté l’agence, citant Mohsen Karimi, un responsable des Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de la République islamique d’Iran, pour l’ouest du pays.

Le PJAK est également classé comme groupe terroriste par la Turquie et les Etats-Unis.

Le pouvoir iranien affirme que la grande majorité des victimes des émeutes de janvier sont des forces de sécurité ou des passants tués par des « terroristes » à la solde d’Israël ou des Etats-Unis.

Par ailleurs, la télévision d’État iranienne a annoncé samedi que le chef d’un groupe terroriste a été tué lors d’un affrontement avec des agents du ministère du Renseignement.

Sadegh Ashtari est accusé d’avoir attaqué un commissariat du quartier de Pars à Téhéran lors des récentes émeutes armées, précise le reportage télévisé selon lequel il avait reçu une formation du Mossad israélien à Erbil, dans le nord de l’Irak, et était préparé à ce qui a été décrit comme du « combat armé en milieu urbain ».

Le reportage indique également que les autres membres du groupe terroriste ont été arrêtés.

