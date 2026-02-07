Médias israéliens : L’Iran demeure fort après la guerre et détermine le lieu et l’ordre du jour des négociations

La chaîne israélienne Channel 12 a reconnu que « l’Iran reste fort et détermine même le lieu et l’ordre du jour des négociations, ce qui renforce sa position dans la région », malgré l’attaque israélienne et la participation américaine à la guerre de douze jours en juin.

Channel 12 a affirmé qu’il existe « une réalité que le Premier ministre Benjamin Netanyahu tente d’oublier : tous les États du Golfe se tournent vers Trump (le président américain) et lui font savoir qu’Israël les entraîne une fois de plus dans un conflit avec l’Iran. Au final, cela n’a aucun sens ; le régime ne tombera pas et rien ne changera. »

La chaîne a ajouté que « la même chose se produit à Gaza. Tous les médiateurs disent à Trump que Netanyahu parie sur l’échec de la deuxième phase. Il ne souhaite pas sa réussite, il ne veut pas que nous fassions partie de la force internationale déployée à Gaza et il ne nous permettra pas de faire pression sur le Hamas pour qu’il se désarme. »

Elle a ajouté : « En fin de compte, ils essaient de convaincre Trump, concernant les événements iraniens et gazaouis, qu’Israël est un obstacle, et non un facteur qui nous amène à la deuxième étape. »

Ces déclarations interviennent après le début, hier à Mascate, du premier cycle de négociations indirectes entre l’Iran et les États-Unis. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, y a affirmé que Téhéran privilégie la voie diplomatique pour défendre ses intérêts nationaux.