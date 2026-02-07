Général de réserve israélien : Plus de 2 000 morts, des dizaines de milliers de blessés et des centaines de milliards de shekels perdus en 2 ans

Le général de réserve israélien Yitzhak Brik a admis « qu’Israël a perdu plus de 2 000 hommes et des dizaines de milliers de blessés. En réalité, nous avons perdu notre résilience nationale et sociale au cours de ces deux années, ainsi que des centaines de milliards de shekels.»

Dans une interview accordée à la chaîne israélienne Channel 13, Brik estime qu’«Israël a échoué face au Hamas », ajoutant : « En deux ans, nous avons subi de lourdes pertes , notamment des morts et des blessés, tant physiques que psychologiques ».

Brik a affirmé : « Nous avons perdu des budgets, des centaines de milliards de shekels, et nous avons perdu le soutien du monde entier », ajoutant que « le président américain Donald Trump a constaté notre impasse et notre incapacité à progresser, et a décidé d’intervenir ».

Le mois dernier, le ministère israélien de la Guerre a indiqué que « les cas de syndrome de stress post-traumatique (SSPT) parmi les soldats israéliens ont augmenté de 40 % depuis le début de la guerre d’Israël contre la bande de Gaza en octobre 2023, et les estimations suggèrent que ce pourcentage pourrait atteindre 180 % d’ici 2028 ».

