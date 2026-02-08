Lorsque Barak confiait à Epstein qu’Israël a besoin d’un million de Russes de « haute qualité » pour les convertir au judaïsme

Les médias ont rendu compte des documents sur un entretien entre le criminel sexuel pédophile pro israélien Jeffrey Epstein avec l’ex-Premier ministre israélien Ehud Barak durant laquelle ce dernier lui dit que l’entité sioniste a besoin d’un million de russes supplémentaires, mais « d’une qualité supérieure ».

« Ils ont changé Israël d’une façon extrêmement dramatique les un million de Russes » peut-on l’entendre déplorer dans un document sonore, en parlant a fortiori de ces derniers qui avaient quitté l’Union soviétique après sa chute en 1989.

« Nous pouvons facilement absorber un million d’immigrants russophones supplémentaires. Je disais tout le temps à Poutine que nous avons besoin de juste un million supplémentaires », dit-il aussi selon le document.

« Au début, un grand nombre se présenterons sans condition préalable mais sous la pression sociale et le besoin de l’insertion d’une seconde génération ceci se produira », poursuit-il.

Avant la création de l’entité sioniste, en mai 1948 et durant ses premières années, l’immigration provenait principalement de Juifs ashkénazes d’Europe de l’Est, ainsi que de Juifs séfarades du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

Dans l’enregistrement, Barak semble dénigrer les Juifs séfarades, déclarant que le pays avait fait de son mieux en accueillant des Juifs « d’Afrique du Nord, des Arabes, de partout ».

Il est le fils d’Israel Brog et d’Esther Godin, immigrés respectivement de Lituanie et de Pologne.

La chute de l’Union soviétique en 1989 a déclenché un flux migratoire massif vers « Israël ». D’après les données officielles, 996 059 immigrants originaires d’anciennes républiques soviétiques sont arrivés en « Israël » jusqu’en 2009. Leurs opinions politiques sont généralement de droite.

Barak évoque également le nécessite de changer les normes de conversion au judaïsme pour les nouveaux immigrés convoités.

« Je crois qu’il faut briser le monopole du rabbinat orthodoxe sur le mariage, les funérailles et tout le reste, ainsi que sur la définition même du Juif », a-t-il déclaré, faisant référence aux règles religieuses strictes de cette religion.

« [Cela] ouvrirait, de manière subtile et certaine, la voie à une conversion massive au judaïsme. C’est un pays prospère, beaucoup feront une demande », a affirmé Barak.

Barak a déclaré que les autorités israéliennes « peuvent contrôler la qualité » de la population « bien plus efficacement que nos ancêtres, que les pères fondateurs d’Israël ».

« C’était une sorte de vague de salut venue d’Afrique du Nord, du monde arabe, d’ailleurs. Ils ont pris tout ce qui venait ; maintenant, nous pouvons être sélectifs », a-t-il déclaré.

Mais cette proposition semble avoir échoué, selon les aveux du rabbin de Moscou Pinchas Goldschmidt qui s’est vanté sur X d’avoir fait avorter cette « folle initiative ».

« Remplacer le peuple »

Benyamin Netanyahu a qualifié cet enregistrement sonore de « révélation stupéfiante » sur le réseau social X jeudi. Il en a profité pour adresser une pique à son lointain prédécesseur : « Lorsque la gauche et son messie Ehud Barak ne parviennent pas à remporter les élections, ils essaient de remplacer le peuple. »

Ehud Barak a été évoqué d’innombrables fois dans les files d’Epstein publiés par le département de la justice américain vendredi 30 janvier dernier.

Selon la chaîne CNN, Ehud Barak a déclaré avoir rencontré Jeffrey Epstein pour la première fois en 2003 et avoir maintenu des contacts avec lui, même après qu’Epstein a été condamné comme délinquant sexuel en 2008 pour des infractions sexuelles sur mineure. Il a été relâché à la suite d’un accord judiciaire avec les autorités américaines.

Selon ces échanges internes, Barak et son épouse, Nili Priel Barak, ont utilisé un appartement new-yorkais appartenant à Jeffrey Epstein, lors de plusieurs séjours aux États-Unis, après cette condamnation. Dans certains courriels, le logement est même désigné par le personnel d’Epstein comme « l’appartement d’Ehud ».

Les documents indiquent également que Nili Priel Barak entretenait des échanges réguliers avec Epstein et ses employés concernant l’organisation des visites, la sécurité et l’entretien du logement. Le couple y aurait séjourné à plusieurs reprises pour des périodes prolongées.

L’immeuble concerné comprenait plusieurs appartements destinés à des invités d’Epstein. Une partie de ces logements était, selon les correspondances internes, qualifiée par le personnel de « appartements des filles ». Un rapport du Guardian publié en 2022 affirmait que le financier y avait hébergé pendant des années de jeunes femmes, dont certaines étaient mineures.

Source : Médias