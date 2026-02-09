La présidence palestinienne et les factions palestiniennes condamnent les décisions israéliennes concernant les terres en Cisjordanie

La présidence palestinienne a déclaré dimanche que « les décisions dangereuses du gouvernement d’occupation israélien visant à intensifier ses tentatives d’annexion de la Cisjordanie s’inscrivent dans la continuité de la guerre globale menée contre les Palestiniens ».

Dans un communiqué, la présidence palestinienne a indiqué que « l’escalade de l’occupation cible la présence palestinienne et ses droits nationaux et historiques, et ces décisions constituent une mise en œuvre concrète de l’annexion et du déplacement ».

De son côté, le Hamas a mis en garde contre le comportement et les projets du gouvernement d’occupation israélien, soulignant que « ce gouvernement sioniste d’extrême droite cherche à étendre la guerre d’extermination et à liquider la présence palestinienne en Palestine ».

Le Hamas a fait remarquer que « les décisions relatives aux colonies confirment le programme d’occupation coloniale visant à s’emparer des terres et à déplacer leurs habitants, ce qui constitue une véritable menace existentielle ».

Fatah : L’occupation impose un apartheid par la force

Le mouvement Fatah a estimé que « les décisions de l’occupation israélienne marquent un nouveau chapitre de sa guerre globale contre la présence palestinienne ».

Il a été indiqué que « les décisions du gouvernement d’occupation révèlent qu’il s’emploie à saper tout horizon politique, à s’attaquer à la solution à deux États et à imposer par la force une réalité d’apartheid ».

Comités de résistance : Les décisions approuvées constituent une déclaration de guerre

Les Comités de résistance palestiniens ont considéré les décisions approuvées par le cabinet de sécurité israélien, autorisant l’extension du contrôle sur les zones A et B de Cisjordanie, comme « une annexion de facto de la Cisjordanie et l’imposition sur le terrain d’une nouvelle réalité qui menace directement la présence palestinienne ».

Les Comités ont affirmé que « les nouvelles décisions du gouvernement sioniste extrémiste constituent une déclaration de guerre, par l’escalade de la colonisation et des démolitions de maisons en Cisjordanie et à Jérusalem, le renforcement des politiques de séparation et de contrôle, le déni de l’existence politique palestinienne et la consolidation de l’occupation sous un couvert administratif et fonctionnel ».

Le cabinet israélien a approuvé dimanche des décisions visant à étendre les colonies en Cisjordanie.

Source : Médias