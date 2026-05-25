Iran : un accord avec les USA n’est pas imminent

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Baghaï, a déclaré lundi qu’il n’est pas possible d’affirmer avec certitude qu’un accord avec les États-Unis serait signé prochainement, soulignant que les négociations portent notamment sur un cessez-le-feu au Liban et sur tous les fronts.

Lors d’une conférence de presse tenue à Téhéran, Baghaï a ajouté que des résultats ont été obtenus sur certains points, mais que cela ne signifie pas que la signature de l’accord est imminente.

Il a ajouté que la discussion des détails du dossier nucléaire n’est absolument pas à l’ordre du jour à ce stade des pourparlers, qui sont principalement axés sur la fin de la guerre, tout en avertissant que toute mesure agressive se heurtera à une réponse iranienne ferme.

Il a pointé du doigt ce qu’il a décrit comme le changement constant de la politique américaine, qui, selon lui, entrave le déroulement des négociations et crée de sérieux obstacles sur leur chemin.

Néanmoins, Baghaï a indiqué que les deux parties étaient parvenues à un accord de principe sur certains points qui avaient constitué un obstacle lors des précédentes négociations.

Il a souligné que son pays ne se soucie pas des menaces américaines et ne fait confiance à aucune garantie offerte par Washington, compte tenu de son habitude de ne pas honorer ses engagements, expliquant que la diplomatie iranienne place la garantie des intérêts nationaux au premier plan.

Détroit d’Ormuz: Pas de frais de transit maus des frais de service de navigation

Concernant le détroit d’Ormuz , le porte-parole iranien a déclaré que son pays ne cherche pas à imposer des droits de passage, mais plutôt à percevoir des paiements pour les services de navigation et les mesures de protection de l’environnement dans ce passage maritime et dans la mer d’Oman.

Baghaï a réaffirmé l’engagement de son pays en faveur de la sécurité du détroit, soulignant que son administration est un droit souverain appartenant aux pays côtiers qui le surplombent, selon ses propres termes.

Il a évoqué la nécessité d’une communication entre l’Iran et les pays riverains du détroit d’Ormuz afin d’assurer la sécurité dans cette zone et de protéger leurs intérêts.

Baghai a appelé les États-Unis à mettre fin à leur blocus naval des ports iraniens et à stopper ce qu’il a qualifié de piraterie contre les navires iraniens.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a révélé que Téhéran a posé une condition fondamentale et non négociable : l’exigence claire d’un cessez-le-feu global au Liban et sur tous les fronts, dans le cadre de tout accord possible.

Source : Médias