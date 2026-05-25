Source pour al-Manar : La résistance utilise des drones à infrarouge… et frappe les sites ennemis les plus inaccessibles

Un constat s’affirme ces derniers temps pour les observateurs : la résistance libanaise peut frapper de jour comme de nuit les positions militaires de l’ennemi israélien que ce soit en territoire occupé ou en territoire libanais. De plus, grâce à ses drones piégés baptisés Ababil, elle peut atteindre les sites ennemis les plus inaccessibles.

Une source informée a révélé pour notre télévision que les forces ennemies, dont les mouvements ont été paralysés de jour par les drones FPV à fibres optiques, avaient changé de tactique. Elles ont décidé d’agir pendant la nuit dans l’espoir que ces appareils auxquels aucune solution n’a encore été préconisée pourraient être aveuglés. Or, face à cette nouvelle situation, la résistance a commencé à utiliser des drones à infrarouge, assure la source.

Dans la nuit de samedi à dimanche, la Résistance islamique avait revendiqué une opération qui a visé vers 21h40 un groupe de soldats dans la localité d’al-Bayyadah. Elle s’est contentée de préciser qu’elle a utilisé un drone Ababil d’assaut portant un projectile lourd.

« La méthode tactique adoptée par la résistance, avec des attaques aériennes successives, a constitué un facteur de surprise et de choc pour les forces d’occupation la nuit de samedi à dimanche, car elle les a ciblées directement avec le drone Ababil transportant un projectile lourd, et a forcé l’ennemi à admettre des pertes dans ses rangs, qui ont été transférées à l’hôpital Rambam à Haïfa occupée, tandis que des sources de la résistance confirment qu’au moins deux personnes ont été tuées cette nuit-là », selon la source.

Et d’en conclure que « le changement de tactique de l’ennemi et sa dépendance aux mouvements nocturnes ne sont plus efficaces, car il est désormais exposé même la nuit ».

Images d’une opération nocturne réalisée le mardi 19 mai

Cette source constate en outre que la résistance multiplie aussi ses opérations contre les positions militaires importantes, voire les plus inaccessibles. Les images des vidéos diffusées par Média de guerre montrent bien leur emplacement difficile d’accès.

La caserne de Biranit par exemple qui a été ciblée à plusieurs reprises ces deux derniers jours est située au nord de la Palestine occupée. Elle abrite la base militaire la plus importante et le quartier général de la 91e Division Galilée de l’armée d’occupation, comprenant un bataillon de gardes et la principale unité administrative de cette formation de combat régionale.

Selon la source d’al-Manar, « après l’attaque, l’armée ennemie a reconnu la mort d’un de ses soldats, malgré toutes les mesures de défense et de prévention récemment mises en œuvre, ainsi que les blessures graves d’un officier et d’un autre soldat, et la destruction de trois batteries du Dôme de fer. »

La source d’al-Manar constate aussi que lors de l’attaque de la Résistance islamique contre la caserne de Ramim deux autres batteries du Dôme de fer ont été visés. « Ce qui porte à sept le nombre de batteries ciblées ces derniers jours », précise-t-elle, rappelant que Ramim qui abrite l’un des quartiers généraux militaires sionistes les plus importants, est située sur le territoire de la ville libanaise occupée de Hounin, dans un emplacement stratégique crucial pour la surveillance, le contrôle et l’alerte précoce.

C’est le cas aussi de la position maritime Ras al-Naqoura (Rosh NaKira), qui est située dans un point géographique stratégique lui permettant de contrôler une vaste zone maritime entre le Liban et la Palestine occupée. Il est équipé de technologies de pointe, d’appareils optiques et techniques, ainsi que de radars que la Résistance cible en permanence.

Il en est de même pour le site de Jall al-Alam, au sud de la localité de Naqoura, a été visé, de même que l’hôtel Rêve de la Mer, situé dans la même ville, où les soldats d’occupation ont tenté de se réfugier en raison de sa proximité avec le quartier général de la FINUL.

Le site récemment établi dans le quartier de Nimr al-Jamal, au sud d’Alma al-Shaab, en territoire libanais, est lui aussi localisé dans une zone reculée à l’est de la colonie de Hanita et entouré d’une série de positions sionistes, la source assure que « la résistance y a détruit ces deux derniers jours le matériel technique ».

Source : Al-Manar