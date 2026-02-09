Sud-Liban : ‘Israël’ enlève un responsable de la Jamaat Islamiya et tue 3 citoyens, dont un enfant

Une photo IA illustrant un père et son fils tué par un drone israélien, le 9 février 2026, au sud-Liban

Dans une grave violation de la souveraineté libanaise, des fantassins israéliens ont enlevé, ce lundi à l’aube, Atwi Atwi, responsable de la Jamaat Islamiya dans la région de Hasbaya-Marjeyoun, à son domicile à Habbarieh, au sud-Liban.

Les soldats israéliens se sont infiltrés à pied vers le centre du village.

Une unité d’infanterie israélienne s’est infiltrée depuis la position de Roueissat al-Alam en direction de la colline de Sadanah, pénétrant à plus de quatre kilomètres dans le village de Habbarieh avant de perquisitionner la maison située au centre. Sur place, ils ont arrêté Atwi, menotté sa femme et confisqué leurs papiers et effets personnels.

Selon des témoins, les forces israéliennes ont patrouillé les rues principales de Habbarieh avant de procéder à l’enlèvement, ce qui a provoqué une onde de choc dans la région.

Cette agression s’est produite quelques heures seulement après la visite du Premier ministre Nawaf Salam dans le village voisin de Kfarshouba, et en dépit de la présence de l’armée libanaise.

Par la suite, le génie militaire de l’armée libanaise a inspecté le domicile d’Atwi, enlevé, afin de s’assurer que l’ennemi israélien n’y avait laissé aucun matériel d’espionnage ni d’explosifs.

La Jamaat Islamiya met en garde

En réaction, le mouvement de la Jamaat Islamiya a condamné l’enlèvement de son représentant, le qualifiant de « violation flagrante de la souveraineté libanaise et d’agression barbare contre des civils ».

Le mouvement a tenu les forces d’occupation « pleinement responsables de tout préjudice qui pourrait être causé à notre frère Atwi ».

Et de s’interroger: « Cet acte de piraterie est-il une riposte à la visite du Premier ministre dans le Sud et dans les villages du district de Hasbaya ? Et une réponse à la réaffirmation par les habitants de la région de leur attachement à l’État ? »

Et d’affirmer : « Cette agression s’inscrit dans une politique d’intimidation visant à contraindre les habitants à quitter leurs villages ».

Le mouvement a appelé l’État libanais « à agir immédiatement par la voie diplomatique et auprès des parties signataires de l’accord de cessez-le-feu afin d’obtenir la libération d’Atwi Atwi et de tous les autres prisonniers, et de mettre fin aux violations israéliennes répétées ».

Il convient de noter que le 13 du mois dernier, les États-Unis ont désigné la Jamaat Islamiya au Liban, ainsi que les Frères musulmans en Égypte et en Jordanie, comme « organisations terroristes » et ont imposé des sanctions à ces trois groupes.

Agression au drone à Yanouh

Toujours au sud-Liban, trois citoyens sont tombés en martyre dont un enfant de 3 ans, suite à une agression israélienne au drone visant sa voiture dans la localité de Yanouh.

Le martyr Hassan Jaber