Lapid accuse Netanyahu d’avoir falsifié les procès-verbaux de réunions sécuritaires précédant l’attaque du 7 octobre

Le chef de l’opposition israélienne, Yaïr Lapid, a affirmé que le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait falsifié les procès-verbaux des réunions de sécurité effectuées les jours précédant l’attaque du 7 octobre 2023, afin de dissimuler les défaillances de la stratégie de sécurité alors en vigueur. Lapid a réclamé l’ouverture d’une enquête pénale contre M. Netanyahu, qualifiant ces agissements de « grave violation de la loi ».

La chaîne 12 israélienne a rapporté que Lapid a déclaré, lors d’une réunion de son parti Yesh Atid à la Knesset ce lundi, que les procès-verbaux en question avaient été rédigés lors d’une réunion d’évaluation de la situation qui s’était tenue au bureau de Netanyahu le 1er octobre 2023, soit sept jours avant l’opération « Déluge d’Al-Aqsa ».

Lapid a révélé que le chef du Shin Bet de l’époque, Ronen Bar, avait recommandé de se préparer à différents scénarios en cas d’escalade dans la bande de Gaza. Il a également indiqué que le chef d’état-major de l’armée israélienne de l’époque, Herzi Halevi, avait recommandé l’élaboration d’un plan d’intervention en cas de guerre potentielle dans la bande de Gaza, sur la base d’alertes sérieuses et urgentes des services de renseignement.

Concernant le document présenté jeudi dernier par Netanyahu, laissant entendre qu’il avait donné instruction aux services de sécurité de se préparer à une action décisive contre le Hamas, Lapid a déclaré que Netanyahu a falsifié les comptes rendus de sécurité de ces délibérations dans un document officiel émanant du cabinet du Premier ministre. Lapid a soutenu que cela justifiait une mise en examen et l’ouverture d’une enquête formelle.

Lapid a affirmé que Netanyahu avait utilisé des citations « sélectives » de ces délibérations dans sa réponse au rapport du Contrôleur d’État sur l’attaque du 7 octobre, une manœuvre qui a indigné les responsables de la sécurité ayant participé aux réunions, lesquels ont soutenu que les citations avaient été sorties de leur contexte.

Lapid a cité des responsables de la sécurité affirmant que les agissements de Netanyahu causent des dommages irréparables à long terme et entraînent une rupture des relations entre le pouvoir politique et les hauts responsables de la sécurité et des services professionnels, en raison de ses déclarations fragmentaires ne tenant pas compte du contexte global des politiques adoptées.

Il a souligné que « le problème n’est pas le mensonge en lui-même, car ce n’est pas nouveau », mais plutôt la « réécriture systématique des protocoles de délibération en matière de sécurité ». Il a soutenu que cela constituait une violation de la loi sur les secrets d’État.

Dans son intervention, Lapid a indiqué avoir envoyé des courriers aux responsables de la sécurité, aux conseillers juridiques du cabinet du Premier ministre et au ministère de la Défense, exigeant des éclaircissements officiels. Il a indiqué que les réponses attendues pourraient déboucher sur une enquête pénale du Shin Bet et de la police, et permettre l’identification des personnes susceptibles d’être inculpées.

Source: Traduit d’al-Quds.net