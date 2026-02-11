Larijani : Washington est convaincu que les pourparlers doivent se limiter aux questions nucléaires

Dans une interview accordée mardi à la télévision omanaise, Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, a déclaré que la partie américaine est « convaincue » que les pourparlers « devaient se limiter à la seule question nucléaire ».

M. Larijani a précisé que la position de Téhéran n’était pas négative et que le pays était prêt à dialoguer, à condition que les discussions soient « réalistes ». Il a souligné que les négociations « portaient exclusivement sur la question nucléaire et qu’aucune autre discussion n’avait eu lieu ».

Il a ajouté que « Téhéran a toujours considéré que la guerre n’était pas une solution au différend bilatéral et que les problèmes régionaux devaient être résolus par le dialogue ».

M. Larijani a averti que « toute nouvelle revendication pourrait compromettre les négociations et rendre le chemin des pourparlers difficile ». Il a également indiqué que « la visite de Netanyahu aux États-Unis et ses déclarations concernant l’ultimatum fixé à l’Iran pourraient mener à une crise ».

Larijani a déclaré lors d’une interview à la télévision iranienne que « l’entité sioniste cherche à imposer son hégémonie sur la région, mais les missiles iraniens l’ont remise à sa place ».

Le président américain Donald Trump rencontrera demain le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. L’issue de cette rencontre est attendue avec impatience, d’autant plus que Netanyahu estime que toute négociation doit inclure la limitation des missiles balistiques et la fin du soutien aux alliés de Téhéran dans la région. Par ailleurs, Araqchi a souligné que « son pays n’acceptera jamais un enrichissement d’uranium nul ».

Source : Médias