Hezbollah : La tentative d’isoler la République islamique révèle que l’Iran islamique est le seul véritable contrepoids à tous les pays du camp agressif

A l’occasion du 47ème anniversaire de la victoire de la Révolution islamique en Iran, le Hezbollah a publié un communiqué dans lequel il affirme que : « La République islamique d’Iran apparaît aujourd’hui plus déterminée à adhérer à ses principes et à ses constantes. Elle jouit d’une influence et d’une crédibilité accrues capables d’inspirer les opprimés par les valeurs de libération et de rejet de l’occupation ».

Et d’ajouter: « Les menaces de guerre qui pèsent sur l’Iran sont la preuve tangible et irréfutable de l’extrême sensibilité des forces du despotisme et de la tyrannie face à son efficacité et à ses capacités croissantes ».

« Le développement et le rayonnement constants de l’Iran depuis 47 ans témoignent de l’échec cuisant et de la profonde déception de toutes les politiques hostiles et conspiratrices ».

Et de renchérir: « La tentative d’isoler la République islamique révèle que l’Iran islamique est le seul véritable contrepoids à tous les pays du camp agressif ».

Pour le Hezbollah, « un pouvoir qui ne repose pas sur un droit légitime est une tyrannie vouée à l’échec et à la chute… Cela renforce à lui seul la confiance des opprimés dans la force de l’Iran, la fermeté de sa position et son engagement indéfectible envers ses droits en matière d’enrichissement nucléaire à des fins pacifiques, de missiles pour la défense de sa souveraineté et de son peuple, et de soutien aux forces de résistance contre l’occupation et l’hégémonie ».

Le Hezbollah a en outre rendu hommage « au modèle et à l’exemple que la République islamique d’Iran offre aujourd’hui à l’humanité ».

Il a notamment cité « son engagement à soutenir la cause palestinienne et les droits légitimes de son peuple à la résistance, sa condamnation sans équivoque de l’occupation sioniste et de ses agressions continues contre le Liban, la Syrie, la Palestine et l’ensemble du monde arabe, ainsi que sa condamnation du génocide perpétré par l’ennemi sioniste à Gaza, en plus de son soutien au peuple libanais et à son droit de résister à l’occupation sioniste, de libérer son territoire et de protéger sa sécurité et sa stabilité ».

Le Hezbollah a également salué « les positions courageuses de l’Iran en faveur du droit des pays à exercer leur pleine souveraineté sur leur territoire sans aucune ingérence ni chantage arrogant à l’encontre de leur sécurité et de leur économie, et son soutien constant aux détenteurs de droits légitimes et justes contre ceux qui pillent leurs pays et convoitent le contrôle de leurs ressources ».