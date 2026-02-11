Iran: des millions de personnes commémorent le 47e anniversaire de la Révolution islamique

Des millions d’Iraniens commémorent le 47e anniversaire de la Révolution islamique, le 11 février 2026 à Téhéran.

Des millions d’Iraniens de tous horizons sont descendus dans la rue à travers le pays à l’occasion des rassemblements nationaux marquant le 47e anniversaire de la Révolution islamique.

Selon les annonces officielles, les foules ont commencé à se rassembler mercredi matin le long d’itinéraires prédéfinis à Téhéran et dans plus d’un millier d’autres villes iraniennes.

Les participants devaient se rassembler à partir de 9h30, heure locale, et se diriger vers des points de rassemblement centraux, notamment la place Azadi à Téhéran, où le président Massoud Pezeshkian devait prononcer un discours.

Les organisateurs indiquent que plus de 1 400 lieux à travers le pays accueillent des marches. Les chiffres officiels font également état d’environ 7 200 journalistes iraniens et de près de 200 représentants de médias étrangers couvrant les événements pour documenter la participation massive du public et les cérémonies associées.

Mardi soir, à 21h00, des Iraniens ont scandé « Allahu Akbar » (Dieu est plus grand) dans tout le pays pour commémorer la victoire de la Révolution. Des rassemblements ont eu lieu dans de nombreuses villes, notamment à Téhéran. Des foules spontanées, brandissant des drapeaux iraniens, se sont formées sur les places publiques.

Dans les jours précédant ces manifestations, les autorités et les institutions gouvernementales avaient publié des communiqués encourageant une forte participation.

Les autorités ont présenté la participation à cet événement comme un symbole d’unité nationale et de résilience face aux pressions étrangères.

Les observateurs notent que ces événements véhiculent un message politique et culturel visant à démontrer la solidarité et la présence citoyenne dans la vie nationale.

Les 8 et 9 janvier, des émeutiers et des terroristes armés, soutenus par l’étranger, ont détourné des manifestations pacifiques liées à des revendications économiques. Ces actions ont provoqué des destructions massives de commerces, d’institutions gouvernementales et d’infrastructures publiques, et ont fait des milliers de morts et de blessés, parmi lesquels des civils et des membres des forces de sécurité.

Les autorités iraniennes ont confirmé l’implication directe des services de renseignement américains et israéliens, qui ont fourni financement, formation et soutien médiatique aux auteurs de ces actes terroristes.

D’après un communiqué publié le mois dernier par la Fondation iranienne des martyrs et des anciens combattants, 3 117 personnes ont perdu la vie lors des émeutes, dont 2 427 civils innocents et membres des forces de sécurité.

Lundi, le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, a appelé la nation iranienne à faire preuve de volonté et de fermeté à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution islamique, affirmant qu’une telle unité contrarierait l’ennemi du pays.

Les rassemblements de ce 11 février commémorent le renversement par le peuple iranien de la dictature des Pahlavi, qui bénéficiait du soutien total des États-Unis, durant l’hiver 1979.

L’imam Khomeini est rentré d’exil le 1er février 1979, accueilli triomphalement par la population quelques semaines après le départ du shah à la mi-janvier.

La chute du régime Pahlavi fut scellée le 11 février 1979, lorsque l’armée abandonna son allégeance au shah et s’allia à la Révolution.

En marge de la marche, plusieurs véhicules incendiés et endommagés lors des récentes émeutes soutenues par l’étranger ont été exposés. Selon les autorités, ils avaient été incendiés et vandalisés par des émeutiers.

Certains manifestants brandissaient des exemplaires du Noble Coran et scandaient : « La vérité ne brûle pas », en signe de condamnation de la profanation du Livre saint lors des actes terroristes de janvier, perpétrés par des agents entraînés par le Mossad.

Plusieurs missiles de croisière – dont les modèles Soumar, Noor et Qadir – ainsi que des missiles balistiques tels que les Zolfaghar, Haj Qassem et Emad, ont été exposés sur la place Azadi.

Outre les missiles, des débris de plusieurs drones israéliens, apparemment abattus durant la guerre des douze jours, ont également été exposés sur cette place.

En images, commémoration du 47e anniversaire de la Révolution islamique à Téhéran :

Source : Avec PressTV