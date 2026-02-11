mercredi, 11/02/2026   
    Larijani insiste sur la force de dissuasion des missiles iraniens face aux ambitions israéliennes

      Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, à Mascate, capitale omanaise, le mardi 10 février 2026. ©AP
      Rédaction du site

      Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien a réafirmé l’attachement de son pays à ses capacités balistiques qui ont endigué les ambitions régionales du régime israélien, soulignant que la puissance de dissuasion du pays ne sera jamais négociable.

      Lors d’une visite mardi à Mascate, capitale omanaise, le haut responsable sécuritaire Ali Larijani, a rappelé que le régime sioniste cherche à dominer la région, mais les missiles iraniens l’ont remis à sa place. Il faisait en fait allusion aux multiples frappes de représailles, considérées comme décisives et réussies, menées par l’Iran contre Israël, en réponse à l’agression israélo-américaine de juin 2025.

      Lors de la dernière série de frappes, l’Iran a tiré des centaines de missiles, y compris des variantes balistiques et hypersoniques, en direction des cibles sensibles et stratégiques du régime sioniste.

      M. Larijani a affirmé que les discussions diplomatiques actuelles avec les États-Unis portaient exclusivement sur l’affaire nucléaire. « Aucune discussion n’a eu lieu sur d’autres sujets », a-t-il insisté, avertissant que « toute nouvelle exigence entraînerait l’échec des négociations ».

      Il a cependant ajouté que « si les négociations se déroulent dans un cadre raisonnable, il existe une possibilité de succès ».

      À noter que M. Larijani se trouvait à Mascate après le dernier cycle de négociations nucléaires indirectes entre Téhéran et Washington, qui a eu lieu vendredi dans cette ville.

      Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, qui dirigeait la délégation iranienne, a qualifié le processus de « bon début » et indiqué que la partie américaine avait été informée qu’elle devait s’abstenir de toute nouvelle « menace » pour que les pourparlers puissent se poursuivre.

      Discussions économiques avec le Sultanat d’Oman

      Au cours de cette visite, M. Larijani a également évoqué des pistes de coopération économique entre l’Iran et le Sultanat d’Oman. « Nous avons eu des discussions approfondies sur divers sujets économiques, notamment les investissements », a-t-il dit.

      M. Larijani a noté que le sultan omanais Haitham ben Tariq avait exprimé « des positions claires et favorables en faveur du développement de la coopération économique » entre les deux pays.

      Source : Avec PressTV

