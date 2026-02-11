Commémoration inédite de la révolution: Le peuple crie « Iran ». Drones israéliens, cercueils américains et effigie du dieu Baal d’Epstein brûlé-Vidéos

Entre 23 et 26 millions d'Iraniens ont participé à la commémoration de la révolution islamique.

La commémoration de la révolution islamique en Iran pour son 47eme anniversaire a été ce mercredi l’une des plus spectaculaires de toutes d’autant qu’elle est intervenue après l’un des moments les plus difficiles traversés par la République islamique.

50 services des renseignements

Elle survient après les deux semaines d’émeutes sanguinaires qui auraient dû être couronnées par des frappes américaine et israélienne dans le but de faire tomber le pouvoir islamique, une épreuve certes des plus menaçantes, outre la guerre des 8 années entre 1980 et 1988, et la guerre de 12 jours en juin 2025.

Mais elle a aussi été précédée par les manifestations millionièmes qui ont été organisées et qui ont douché toutes ces velléités et avorté cette énième tentative contre ce pays.

Dans une récente déclaration ce mercredi, le porte-parole du CGRI le général Na’ini a révélé que « les renseignements de 50 pays ont participé à la planification de ces émeutes. Mais le peuple iranien les a avortées ».

Entre 23 et 26 millions

Alors que les dirigeants américains vocifèrent toujours leurs menaces de frapper l’Iran, et les négociations devraient se poursuivre à Oman, les Iraniens étaient de nouveau au rendez-vous du défi en ce 22 bahman, date de retour de l’imam Khomeiny en Iran après 13 années d’expulsion, au lendemain du départ du shah Reza Pahlawi.

Des millions d’Iraniens, venus en familles, ont défilé dès les premières heures de la journée aux cris « Iran… Iran », dans une atmosphère de festivités ponctuée par des slogans anti américains et anti israéliens, des prises de selfies par les gens, avec la présence bien apparente de responsables militaires et politiques…

Il est question de 23 à 26 millions de participants dont plus de trois millions et demi dans la capitale et plus de quatre millions dans la ville sainte de Machhad.

Des sources iraniennes ont indiqué que la participation a augmenté de 53 % cette année par rapport à l’année dernière, témoignant d’une forte hausse de la participation citoyenne.

Les provinces de Kermanshah, Markazi, Alborz et Azerbaïdjan oriental affichent les taux de participation les plus élevés, avec une croissance supérieure à 100 % par rapport à l’année précédente.

Les sources ont également noté une forte participation dans les provinces du Kurdistan et du Sistan-et-Baloutchistan, avec une augmentation respective de 14 % et 10 %, malgré les appels au boycott lancés par certains groupes extrémistes.

A voir les images des marches de commémoration cette année organisées dans 1400 places et 40 mille villages et localité dans toutes les provinces du pays, on croirait que ces émeutes perpétrées par des bras iraniens au cœur des villes et qui ont coûté la vie à plus de 3000 personnes n’ont pas eu lieu.

Des véhicules qui avaient été incendiés par les émeutiers y ont été exposés sur la place Azadi (Liberté) à Téhéran.

Missiles Soleimani et Imad et drones israéliens

Ont aussi été exposés sur cette place aussi les missiles iraniens que les dirigeants américains et israéliens s’acharnent pour qu’ils figurent dans les négociations en cours, ce que les responsables iraniens refusent catégoriquement :

Le missile maritime Qassem Soleimani, dédié à l’ex-chef de la force al-Qods tué dans un raid américain en Irak. Les membres de la famille de ce martyr considéré comme le héros de l’Iran, le Qahramane, étaient présents.

Le missile Imad (dédié à l’ex-commandant jihadique du Hezbollah le martyr Imad Moughniyeh)

Les missiles Fateh et Fath

Les participants se sont pris en selfies avec.

Sans oublier le drone Shahed, source de fierté incontestable des Iraniens.

Des cercueils couverts du drapeau américain et israélien ont été vus transportés par des adolescents.

Les débris de drones israéliens abattus ont aussi été exposés, dont des Super Heron.

« Nous sommes derrière le guide »

De jeunes mariés iraniens ont trouvé bon de participer en costumes et shadors blancs à cette commémoration.

Une jeune fille a dit aussi : Oui nous sommes tous potestatives mais l’imam Khamenei est notre père, a aucune moment nous n’abandonnerons notre père, tout le monde devrait le savoir malgré les problèmes économiques que nous avons, nous n’abandonnerons jamais l’imam Khamenei nous sommes tous derrière lui».

« Vous illuminez les yeux de l’Iran »

Plusieurs responsables iraniens politiques et militaires ont été vus durant ces marches, dont

en tête le président Massoud Pezechkian: « Nous ne cherchons pas a avoir la bombe nucléaire. Il faut abattre le mur d’absence de confiance bati par Washington et l’Europe », a-t-il dit dans son discours de commémoration.

le chef du Parlement Mohamad Bagher Qalibaf . « Vous avez illuminez les yeux de l’Iran », a-t-il dit en saluant la participation du peuple iranien.

Le secrétaire du Conseil suprême de défense l’amiral Ali Shamakhani : « Toute agression militaire contre le pays quand bien limitée sera considérée comme le déclenchement d’une guerre globale », a-t-il averti.

l’amiral Sayyari qui a été vue dans la ville de Kerman au sud-ouest

le ministre des Renseignement Ismail al-Khatib

le représentant du guide au sein du Conseil suprême de la sécurité nationale Saïd Jalili

le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi : « Nous somme très encouragés par ce peuple et les forces armées dans notre domaine diplomatique et des négociations », a-t-il déclaré.

Lors de son discours, il a affirmé: « Le secret de la puissance de l’Iran résiden dans la résilience de son peuple.

le chef du Corps des gardiens de la révolution le général Mohammad Pakpour…

le chef de la force al-Qods le général Ismail Qaani

le chef du quartier Khatam al-Anbia (Le sceau des prophètes) le général Ali Abdel Ilahi : « nous riposterons aux menaces ennemies sur le champ de bataille »

le chef de l’état-major le général Abdel Rahim Moussawi : « les ennemis de l’Iran seront déçus grâce à ce peuple »

« Je suis en deca »

L’épouse du défunt président iranien Ibrahim Raïssi tué dans un accident d’avion en 2022.

« Je suis en deca d’adresser un message au peuple iranien. Mais j’ai le sentiment que si monsieur Raïssi était présent, son message serait que cet engagement que vous illustrez doit rester inébranlable jusqu’au dernier souffle, jusqu’à la dernière goutte de sang. Il aurait aussi dit que vous ne devez pas être les disciples du guide suprême mais des soldats fidèles dans sa ligne », a-t-elle dit.

Dans les régions des groupes séparatistes

Des manifestations importantes ont eu lieu dans les provinces limitrophes ou des groupuscules terroristes séparatistes ont fait part aux émeutes. Dont entre autres :

Dans la région d’al-Ahwaz à l’est du pays, à majorité arabe où des groupuscules terroristes séparatistes ont participé aux émeutes meurtrières. Des clans arabes y ont arboré des bannières d’allégeance de leur nom, dont les Anajid, …

dans la province de Kermânchâh et à Sanandaj où des groupuscules terroristes séparatistes avaient sévi durant les récentes émeutes

Originale a été aussi le défilé des tracteurs agricoles dans la région de l’Azerbaïdjan oriental, région frontalière l’Azerbaïdjan aux politiques pro israéliennes affichées.

De même dans les villes saintes de Machhah et de Qom qui ont été le théâtre des tueries à l’arme blanche. « A mort les hypocrites », « A mort l’Amérique » scandaient les participants.

Plus forte que les missiles

En fin de journée, le ministre iranien de la Défense a déclaré : « Je n’ai jamais rien vu de tel comme participation populaire avec un tel enthousiasme comme j’ai vu aujourd’hui. La participation consciencieuse du peuple dans la marche de commémoration de la victoire de la révolution islamique est plus forte que les bombes et les missiles »

Epstein brûlé

L’un des moments forts de cette commémoration : une effigie du veau d’or aux cornes, avec l’étoile israélienne, illustrant la divinité Baal évoquée dans les dossiers du criminel sexuel pédophile pro israélien Jeffrey Epstein a été brûlée, sous les cris « A mort l’Amérique. A mort Israël. »

Des paperasses illustrant ses documents ont été arborés dans une poubelle.

Source : Divers