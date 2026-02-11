Netanyahu à Trump : L’Iran doit être empêché « définitivement » d’acquérir l’arme nucléaire !

Lors de sa rencontre avec le président américain Donald Trump, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a insisté sur le fait que tout accord avec l’Iran devait l’empêcher « définitivement » d’acquérir l’arme nucléaire.

Selon la chaîne de télévision israélienne Kan, « la réunion entre Netanyahu et Trump a duré plus longtemps que prévu et s’est conclue sans déclaration ni conférence de presse ».

Selon la chaine israélienne, Netanyahu a présenté à Trump des preuves irréfutables des manœuvres dilatoires de l’Iran, ainsi que des informations qu’il avait déjà partagées avec les envoyés américains Steve Wittkov et Jared Kushner, et le secrétaire d’État américain Marco Rubio, concernant les exécutions de masse présumées en Iran.

Des sources israéliennes ont indiqué qu’« Israël entend préserver sa liberté d’action face à l’Iran », précisant que « la discussion entre Netanyahu et Trump ne s’est pas limitée aux négociations, mais a également abordé les scénarios d’un éventuel échec ».

Elles ont souligné « l’engagement d’Israël à préserver sa sécurité et ses options opérationnelles, même si Trump choisit de ne pas lancer de frappe militaire pour le moment ».

Trump a reçu Netanyahu qui cherche à travers cette visite de le persuader d’exercer une pression maximale sur l’Iran.

Source : Médias