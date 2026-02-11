À l’occasion de l’anniversaire du retrait des Marines de Sanaa, Sayyed al-Houthi : Une victoire sans compromis

Lors de la commémoration du retrait des Marines américains de Sanaa en 2015, Sayyed Abdel-Malik al-Houthi, chef du mouvement Ansarullah au Yémen, a affirmé que « leur départ n’était pas le fruit de compromis sur la liberté et l’indépendance du peuple yéménite », mais bien « une véritable et grande victoire, obtenue sans négociations ni concessions ».

Sayyid al-Houthi a souligné que « les Américains exploitaient leur présence à Sanaa pour imposer leur politique et mettre en œuvre leurs complots contre le peuple yéménite en soumettant de hauts responsables au pouvoir. »

Il a précisé que « le retrait des Marines américains de Sanaa n’était pas le fruit de négociations ou de concessions, mais bien celui du réveil et de la renaissance du peuple yéménite, fondés sur sa foi et sa révolution bénie », le considérant comme « un tournant qui a mis fin à la tentative d’assujettissement du Yémen depuis sa capitale ».

Il a souligné que « les victoires remportées au Yémen et en Iran constituent un enseignement important pour les peuples de la nation islamique et renforcent la confiance dans la promesse de Dieu, face à leur projet intitulé Transformer le Moyen-Orient et créer le Grand Israël ».

Il a insisté sur le fait que « les ennemis exploitent leurs agents, l’apathie et la négligence qui règnent au sein de la nation pour mettre en œuvre leurs complots », notant que « l’agression contre Gaza ces deux dernières années a révélé la brutalité et la criminalité des États-Unis et d’Israël, et a dénoncé le sionisme mondial sous toutes ses formes ».

Sayyed al-Houthi a affirmé que « la Révolution islamique en Iran a instauré un régime libéré de l’hégémonie et de la tyrannie américaine, inébranlable face aux complots sionistes ». Il a souligné que « le régime iranien a remporté un grand succès dans la construction d’une renaissance civilisationnelle islamique et dans le soutien aux opprimés, au premier rang desquels le peuple palestinien ».

Il a fait remarquer que « ce qui est apparu clairement au monde ces deux dernières années dans la bande de Gaza a révélé l’ampleur de la brutalité, de la criminalité et de la tyrannie américaines et israéliennes, et le sionisme mondial a été mis à nu sous toutes ses formes et manifestations ».

Sayyed al-Houthi a appelé la nation islamique à être « plus consciente et plus engagée dans le soutien au peuple palestinien et à ses résistants, à s’opposer à l’ennemi israélien et à son allié américain ».

