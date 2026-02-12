Malgré un mandat d’arrêt, l’avion de Netanyahu survole l’espace aérien de trois États membres de la CPI

Les données de suivi de vol montrent que l’avion transportant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, recherché en vertu d’un mandat d’arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI), a survolé l’espace aérien de trois pays européens signataires du Statut de Rome lors de son voyage vers les États-Unis.

Selon Flightradar24, l’avion privé de Netanyahu, surnommé « Zion Wing », a survolé la Grèce, l’Italie et la France pour se rendre aux États-Unis, alors même que ces trois pays sont parties au Statut de Rome et juridiquement tenus d’appliquer les décisions de la CPI, y compris les mandats d’arrêt.

Lors de précédents déplacements, Netanyahu avait évité de survoler l’espace aérien de certains pays par crainte de poursuites judiciaires. Lors de son voyage à New York en septembre dernier pour participer à l’Assemblée générale des Nations Unies, il a utilisé l’espace aérien grec et italien sans pénétrer dans l’espace aérien français.

Le mandat d’arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI) interdit à Netanyahu d’entrer sur le territoire de plus de 120 États membres, dont 39 pays européens comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni, ainsi que des pays voisins de l’entité sioniste, tels que Chypre et la Grèce.

La liste des États signataires comprend également 30 pays africains, parmi lesquels l’Afrique du Sud, le Nigéria et le Kenya, et 24 pays des Amériques, dont le Brésil, le Canada et le Mexique.

Le 21 novembre 2024, la Chambre préliminaire I de la CPI a émis des mandats d’arrêt contre Netanyahu et l’ancien ministre de la guerre, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis lors de la guerre génocidaire israélienne contre la bande de Gaza.

Le 17 novembre 2023, cinq États membres de la CPI – l’Afrique du Sud, la Bolivie, le Bangladesh, les Comores et Djibouti – ont présenté une requête formelle en vue de l’ouverture d’une enquête sur les violations commises lors de la guerre israélienne contre Gaza.