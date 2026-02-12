Liban : Incursions israéliennes et démolitions de bâtiments dans le district de Marjeyoun, au Sud

Les forces d’occupation israéliennes se sont infiltrés, ce jeudi matin, dans deux villages le long de la frontière libano-palestinienne, détruisant trois bâtiments et lançant des frappes contre deux autres localités, au sud-Liban.

Incursions et démolitions à Kfarkela et Adaysseh

Le correspondant d’Al-Manar au Sud-Liban a rapporté ce matin qu’une force israélienne s’était infiltrée dans la localité de Kfarkela, dans le district de Marjeyoun, gouvernorat de Nabatieh, et y avait démoli un bâtiment.

Selon notre correspondant, les forces d’occupation se sont également infiltrées et ont démoli deux maisons à la périphérie du village d’Adaysseh, près de Wadi Hounine, également dans le district de Marjeyoun.

Tirs et bombardements contre Aïta al-Chaab et Alma al-Chaab

Par ailleurs, notre correspondant dans le sud a indiqué des avions israéliens ont largué deux bombes sur deux excavatrices dans le village d’Aïta al-Chaab, dans le district de Bint Jbeil, gouvernorat de Nabatieh.

Les forces d’occupation israéliennes ont également ouvert le feu contre la périphérie de la localité d’Alma al-Chaab, dans le district de Tyr, au Sud-Liban.

Le correspondant d’Al-Manar a également rapporté que l’artillerie ennemie avait ciblé les abords de la localité de Yaroun avec plusieurs obus.

Ces agressions israéliennes contre le Liban s’inscrivent dans le cadre des violations quotidiennes de la déclaration du cessez-le-feu, entrée en vigueur le 27 novembre 2024, et de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée en août 2006. Ces agressions ont fait des centaines de martyrs et de blessés parmi les citoyens libanais au cours des 18 derniers mois.