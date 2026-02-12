L’ayatollah Khamenei remercie le peuple iranien pour sa participation aux marches commémoratives de la Révolution : Vous avez déçu les ennemis

Le Guide suprême de la Révolution islamique et de la République islamique d’Iran, l’ayatollah sayyed Ali Khamenei, s’est adressé au peuple iranien dans un message vidéo diffusé jeudi, exprimant sa reconnaissance pour sa participation aux marches commémorant le 47e anniversaire de la victoire de la Révolution.

L’ayatollah Khamenei a déclaré : « Le cher peuple iranien a semé le désespoir chez les ennemis », ajoutant que « cette participation massive a déçu les ennemis qui espéraient la capitulation du peuple iranien et complotaient en ce sens ».

L’ayatollah Khamenei a souligné que « la précieuse participation du peuple iranien renforcera la puissance et l’indépendance du pays et consolidera sa position », qualifiant cette participation de « grande victoire ».

L’ayatollah Khamenei a ajouté que « le fait que le peuple descende dans la rue et scande un seul slogan et un seul mot est d’une grande valeur », soulignant que « le peuple iranien a redressé la tête de son pays et, comme toujours, a soutenu la République islamique ».

L’ayatollah Khamenei a appelé le peuple iranien à préserver l’unité nationale, déclarant que « c’est un devoir pour chacun, car cette unité est extrêmement précieuse ».

Mardi, le peuple iranien a organisé des rassemblements massifs dans les provinces et les villes de tout le pays pour commémorer le 47e anniversaire de la victoire de la Révolution islamique.

Plusieurs hauts responsables iraniens ont participé à ces rassemblements, et les participants brandissaient des drapeaux iraniens et palestiniens, ainsi que des banderoles soutenant le régime.

Source : Médias