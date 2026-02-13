Netanyahu : Tout accord avec l’Iran doit inclure des éléments cruciaux pour « Israël »

Netanyahu : Nous investirons plus de 100 milliards $ dans le développement d'une industrie d'armement indépendante

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré jeudi espérer que « les efforts du président américain Donald Trump contribueraient à créer les conditions d’un accord avec l’Iran ».

Lors de sa rencontre avec Trump, M. Netanyahu a exprimé un « scepticisme général », selon un communiqué publié par son cabinet avant son départ de Washington.

M. Netanyahu a affirmé que « si un accord était conclu, il devrait inclure des éléments d’une importance capitale pour Israël, notamment le programme nucléaire iranien, ses missiles balistiques et les groupuscules armés qui agissent pour son compte ».

De son côté, M. Trump a déclaré dans un message publié sur Truth Social après sa rencontre avec M. Netanyahu mercredi « qu’aucun accord définitif n’avait été conclu avec l’Iran, si ce n’est que j’ai insisté sur la nécessité de poursuivre les négociations ».

Le secrétaire général du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, a confirmé mardi dernier, lors d’une interview accordée à la télévision omanaise, que la partie américaine « était parvenue à la conclusion que les pourparlers devaient se limiter à la seule question nucléaire ».

