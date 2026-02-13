vendredi, 13/02/2026   
   Beyrouth 02:51
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Netanyahu : Tout accord avec l’Iran doit inclure des éléments cruciaux pour « Israël »

      Netanyahu : Nous investirons plus de 100 milliards $ dans le développement d'une industrie d'armement indépendante

      Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré jeudi espérer que « les efforts du président américain Donald Trump contribueraient à créer les conditions d’un accord avec l’Iran ».

      Lors de sa rencontre avec Trump, M. Netanyahu a exprimé un « scepticisme général », selon un communiqué publié par son cabinet avant son départ de Washington.

      M. Netanyahu a affirmé que « si un accord était conclu, il devrait inclure des éléments d’une importance capitale pour Israël, notamment le programme nucléaire iranien, ses missiles balistiques et les groupuscules armés qui agissent pour son compte ».

      De son côté, M. Trump a déclaré dans un message publié sur Truth Social après sa rencontre avec M. Netanyahu mercredi « qu’aucun accord définitif n’avait été conclu avec l’Iran, si ce n’est que j’ai insisté sur la nécessité de poursuivre les négociations ».

      Le secrétaire général du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, a confirmé mardi dernier, lors d’une interview accordée à la télévision omanaise, que la partie américaine « était parvenue à la conclusion que les pourparlers devaient se limiter à la seule question nucléaire ».

      Source : Médias

      En Lien

      Pour contrer les menaces : des pays européens s’intéressent à un nouveau missile balistique

      Pour contrer les menaces : des pays européens s’intéressent à un nouveau missile balistique

      Netanyahu : Tout accord avec l’Iran doit inclure des éléments cruciaux pour « Israël »

      Netanyahu : Tout accord avec l’Iran doit inclure des éléments cruciaux pour « Israël »

      L’ayatollah Khamenei remercie le peuple iranien pour sa participation aux marches commémoratives de la Révolution : Vous avez déçu les ennemis

      L’ayatollah Khamenei remercie le peuple iranien pour sa participation aux marches commémoratives de la Révolution : Vous avez déçu les ennemis