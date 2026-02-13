Pour contrer les menaces : des pays européens s’intéressent à un nouveau missile balistique

Plusieurs pays européens, dont la France et l’Allemagne, ont manifesté leur intérêt pour un nouveau missile balistique terrestre développé par la société aérospatiale et de défense Arianegroup.

Cet intérêt intervient à un moment critique, alors que l’Europe cherche à combler les lacunes de son arsenal, notamment en matière de frappes en profondeur en territoire ennemi.

La société a expliqué que « le ministère français des Armées a entamé des discussions avec Arianegroup concernant ce système », précisant que « le missile est capable d’atteindre des cibles situées à plus de 1 000 kilomètres en quelques minutes ».

Elle a ajouté être en contact avec le gouvernement allemand, auquel elle fournit des informations sur les capacités du missile.

L’Europe explore le développement de missiles balistiques face aux menaces russes

Ces initiatives interviennent alors que de nombreux pays européens, dont l’Allemagne et la France, ont augmenté leurs dépenses de défense depuis le début du conflit russo-OTAN en 2012, suite à la déclaration claire du président américain Donald Trump selon laquelle les Européens devaient s’attendre à une diminution du soutien militaire américain à l’avenir.

L’utilisation croissante de missiles balistiques par la Russie a incité certains pays européens à rechercher des moyens de frapper en profondeur en territoire ennemi.

Le mois dernier, la Russie a utilisé son missile balistique à portée intermédiaire, l’Orechnik, pour la deuxième fois en Ukraine, affirmant que sa vitesse, plus de dix fois supérieure à celle du son, le rend impossible à intercepter.

Dans ce contexte, le président français Emmanuel Macron a déclaré le mois dernier que « l’Europe devait développer des armes similaires pour dissuader la Russie et assurer la sécurité du continent », soulignant que « la France avait alloué jusqu’à un milliard d’euros à son programme de missiles balistiques terrestres ».

