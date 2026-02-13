Cheikh Daamouche : l’État n’a pas été à la hauteur des attentes du peuple libanais

Le chef du Conseil exécutif du Hezbollah, le cheikh Ali Daamouche, a affirmé que « le véritable fardeau que porte le Liban est l’agression continue et le manquement de l’État à ses responsabilités, abandonnant son peuple en matière de protection et de soutien ». Il a souligné que « la résistance a toujours été une source de force et de résilience pour le Liban » et a fait remarquer que « ce sont les stratégies de la résistance qui ont préservé notre pays et protégé le Liban, dissuadant l’entité sioniste pendant trente ans ».

Lors de son sermon du vendredi dans la mosquée de Sayyeda Zeinab (a.s.) dans la banlieue sud de Beyrouth, cheikh Daamouche a déclaré : « Après la récente guerre d’agression contre notre pays, nous sommes parvenus à un accord de cessez-le-feu avec l’État, stipulant que les institutions étatiques assumeraient leurs responsabilités dans un nouveau cadre national. »

Il a poursuivi : « Mais – malheureusement – ​​cet État n’a pas été à la hauteur des attentes du peuple libanais et a manqué à ses devoirs et responsabilités en raison de carences et de négligence. » Il a ajouté : « Aujourd’hui, on nous demande : où est l’État ? Notre peuple ne le trouve que dans des positions qui ne reflètent pas les aspirations des Libanais, tandis que l’ennemi viole notre souveraineté, poursuit ses massacres, ses bombardements et ses destructions, occupe certaines zones, empêche les habitants de rentrer chez eux et tente d’imposer une zone tampon à la frontière. Nous ne constatons aucun effort sérieux pour contraindre l’ennemi à respecter les termes de l’accord de cessez-le-feu. »

Cheikh Daamouche a souligné que « le manquement de l’État à ses devoirs, son recours à une politique de dérobade, ses déclarations qui contredisent même le communiqué ministériel du gouvernement et le mépris affiché par certains de ses membres pour les principes les plus fondamentaux de l’appartenance nationale creusent le fossé entre l’État et son peuple. » Il a ajouté : « Un tel État ne rassure pas le peuple et ne lui offre aucun refuge. Face à cette réalité, chacun doit comprendre que notre peuple ne se soumettra ni ne capitulera, et restera déterminé à faire respecter pleinement ses droits. » Il a souligné que « notre peuple, qui a offert ses plus grands chefs et ses fils en martyrs, n’abandonnera pas la résistance ni l’héritage de ses martyrs. Il préservera la pureté de ce sang et le perpétuera. »

Cheikh Daamouche a réaffirmé que « la résistance est un droit légitime et restera le symbole de la dignité et de la fierté du Liban. Nul, quelle que soit sa position, ne peut abolir cette résistance ni nier son droit d’exister et de se défendre, ni effacer de l’histoire du Liban les sacrifices des résistants et leurs victoires pour la libération et la protection. »

Par ailleurs, Cheikh Daamouche a affirmé que « le ciblage de l’Iran par les Américano-Sionistes aujourd’hui n’est pas dû à la politique du pouvoir, et quiconque pense le contraire se trompe ou est dans l’illusion. » Il a souligné que « le pouvoir est ciblé en raison de sa nature islamique révolutionnaire, et il le restera. » Il a souligné que « l’Iran est ciblé car il est le seul pays qui demeure l’axe du conflit avec l’entité sioniste ; un conflit existentiel, et non frontalier. Il est également ciblé pour ses richesses pétrolières, gazières et minières, ainsi que pour l’importance stratégique de ses voies maritimes, notamment le détroit d’Ormuz. »

Cheikh Daamouche a ajouté : « Quand on parle d’arrogance américaine, on ne parle pas seulement d’un système politique, mais d’un système qui se considère comme le centre du monde, qui méprise les autres et les considère comme de simples sujets et esclaves, sans aucun égard pour les faibles. » Il a fait remarquer que « la confrontation avec les Etats-Unis est une confrontation avec un modèle qui ne veut pas d’États indépendants dotés d’une véritable souveraineté, ni d’États capables d’être compétitifs. C’est un modèle qui prône des États soumis et dépendants, dépourvus de souveraineté nationale, un modèle qui veut que l’Amérique domine le monde et soit la seule puissance, et un modèle qui veut qu’Israël domine la région.» Il a ajouté : « Ce modèle est barbare et arrogant, il rejette le droit international, mène des guerres et recourt à la force pour contraindre chacun à se soumettre et à capituler. »

Cheikh Daamouche a souligné que « le pouvoir, pour lequel des millions d’Iraniens sont descendus dans la rue à travers le pays, comme il y a deux jours, afin d’exprimer leur soutien à ses dirigeants, ne peut être renversé ni soumis. Ils ne parviendront ni à renverser le pouvoir, ni à forcer l’Iran à se soumettre à leur volonté et à leurs conditions. » Il a expliqué que « depuis la Révolution islamique, l’Iran est engagé dans une confrontation avec l’arrogance américaine et israélienne, faisant face aux défis les plus difficiles, aux sièges et aux sanctions visant à le soumettre et à lui imposer des concessions. À chaque fois, il en est ressorti plus déterminé, plus résolu, plus fort et plus avancé qu’auparavant. »

Il a conclu que « si la guerre est imposée à l’Iran, ce pays se battra jusqu’au bout, non seulement en légitime défense en tant que nation, mais aussi parce qu’il comprend qu’il est le dernier bastion de l’islam. S’il tombe, à Dieu ne plaise, il ne restera de l’islam que son nom. »