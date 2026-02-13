Le partenariat stratégique entre la Chine et l’Iran face à la Stratégie du Débiteur militarisé (Pepe Escobar)

Néo-Caligula continue de miser sur ce que l’on pourrait définir comme la Stratégie du Débiteur militarisé.

HONG KONG – La Perse et la Chine ont une longue histoire commune. Concentrons-nous un instant seulement sur le VIIe siècle, à l’apogée de la Route de la soie, lorsque les deux grands pôles de développement étaient la Perse sassanide et la Chine des Tang, toujours en bons termes et partageant un intérêt commun essentiel pour le commerce eurasien.

Passons maintenant au XXIe siècle, où la Chine est la grande puissance commerciale et géoéconomique de la planète, et l’Iran l’un des rares pays souverains restants.

Cette semaine marque le 47ème anniversaire de la Révolution islamique, suivie avec grand intérêt par les intellectuels chinois depuis les premières années au pouvoir de Deng Xiaoping, lorsque la nouvelle théocratie iranienne a proclamé sa politique étrangère «Ni l’Est ni l’Ouest».

Aujourd’hui, l’Iran est l’un des pôles clés des nouvelles Routes de la soie, conçues par Pékin, ainsi qu’un membre de premier plan des deux institutions multilatérales multipolaires, les BRICS et l’OCS.

Les intellectuels chinois peuvent facilement comprendre que, même après des décennies de sanctions ultra-sévères, l’Iran ait réussi à se construire une puissance technologique dans plusieurs domaines tels que la technologie des drones, les missiles balistiques, les nanotechnologies et les équipements médicaux.

Le partenariat stratégique fonctionne à plusieurs niveaux, les plus sensibles étant bien sûr invisibles. Par exemple, le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi a confirmé en début de semaine que Téhéran informait Pékin – et Moscou – en détail des négociations indirectes opaques avec les États-Unis à Oman au sujet d’un éventuel nouvel accord nucléaire.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Kazem Gharibabadi a quant à lui rencontré les ambassadeurs chinois et russe à Téhéran après s’être rendu à Pékin et avoir assisté aux pourparlers à Oman.

Il s’agit là d’une coordination stratégique au plus haut niveau.

Et puis il y a l’«invisible».

Il y a de l’agitation dans l’air

Bien sûr, ni Téhéran ni Pékin n’ont confirmé officiellement ces informations : il s’agit de questions de sécurité nationale pour les deux parties. Mais il est pratiquement certain que Pékin fournit activement à Téhéran des renseignements de haute qualité et une technologie radar de pointe.

Cela tourne autour des mouvements du navire radar scientifique de pointe Ocean No. 1.

La Chine a déployé un destroyer de type 055 et un destroyer de type 052D dans la mer d’Oman pour escorter l’Ocean No. 1, qui suit très probablement les mouvements des navires et sous-marins de la marine américaine et partage ces informations avec l’Iran. Et le spectre peut aller bien au-delà des radars.

L’Ocean No. 1 est le premier navire océanographique chinois spécialisé dans la recherche scientifique en eaux profondes, équipé de systèmes avancés d’imagerie et de cartographie des fonds marins, et capable de collecter des données environnementales à longue distance.

Il fonctionne de manière très similaire au RC-135 américain. Ses capteurs peuvent capter les émissions électroniques (fréquences radio, radars, communications) des navires et des avions à proximité, notamment les COMINT (renseignements sur les communications) et les ELINT (renseignements électroniques sur les signaux non liés aux communications).

Traduction : l’Iran sait désormais où se trouvent les sous-marins de la marine américaine, mais il intercepte également leurs communications.

Nous avons donc ici la marine de l’APL qui positionne discrètement un destroyer de type 055 – largement considéré comme le navire de combat de surface le plus performant au monde – au large du golfe d’Oman, naviguant avec un Type 052D ainsi que le Liaowang-1, un navire de surveillance spatiale construit pour observer ce que les marines préfèrent garder cacher.

Le Type 055 intègre un radar double bande, permet un suivi au-delà de l’horizon, est en mode de surveillance permanente et dispose d’une fusion de capteurs qui transforme les missiles iraniens de simples tireurs en snipers.

De plus, l’armée chinoise publie des images satellites des bases américaines au Moyen-Orient, et celles d’une toute nouvelle batterie THAAD déployée en Jordanie.

En résumé, nous avons donc désormais l’arsenal complexe et multicouche de missiles balistiques iraniens, avec des ogives multiples et des hypersoniques, totalement intégré aux renseignements chinois sur l’espace de combat.

Tout le monde se souvient comment, en mai 2025, les satellites chinois ont donné aux forces pakistanaises un avantage décisif sur le champ de bataille face à l’Inde.

En résumé, il est clair qu’une attaque surprise par la «gigantesque armada» du néo-Caligula est désormais impossible. Cela peut sembler évident pour quiconque dans la capitale américaine ayant un QI supérieur à la température ambiante. Mais ce n’est certainement pas le cas pour les bellicistes entassés dans ce culte de la mort au Moyen-Orient.

Tout comme la récente série de vols russes Il-76 vers l’Iran, il y a également eu une série de vols chinois, souvent plusieurs fois par jour.

L’Iran a non seulement investi une fortune dans le domaine du C4ISR, mais il a déjà transféré la plupart de son arsenal vers BeiDou et acheté de nombreux radars chinois. Traduction : l’Iran passe à la technologie chinoise pour l’acquisition de cibles. Il n’y aura donc plus de coupures comme au début de la guerre de 12 jours en juin, lorsque l’Iran a été sauvé dans les 48 premières heures par des techniciens russes.

Sortir de la «spirale infernale», entrer dans le nouveau plan quinquennal

Le partage de la haute technologie entre la Chine et l’Iran est une question de sécurité nationale. L’Iran est un fournisseur d’énergie essentiel ainsi qu’un nœud clé de l’Initiative Ceinture et Route (BRI) au Moyen-Orient. Pékin ne peut tout simplement pas permettre qu’un véritable souverain comme l’Iran soit déstabilisé par l’Empire du Chaos, du Pillage et des Frappes permanentes.

Cette position en matière de politique étrangère, qui comporte de sérieuses connotations high-tech, se reflète dans les mesures prises au niveau national, en particulier à l’approche de l’année du Cheval de Feu.

Il est extrêmement significatif que le président Xi Jinping ait inspecté en début de semaine le Parc national d’innovation en matière d’applications informatiques à Yizhuang, au sud de Pékin. Il y a rencontré plusieurs chefs d’entreprise, dont Lei Jun, PDG de Xiaomi.

Cette visite était entièrement consacrée au développement scientifique et technologique de pointe, notamment l’IA : la question centrale au cœur du nouveau plan quinquennal qui sera entièrement approuvé le mois prochain à Pékin.

Ce parc d’innovation a été créé en 2019 et accueille environ 1000 entreprises travaillant sur les unités centrales de traitement (CPU), les systèmes d’exploitation, les bases de données, l’IA, l’information quantique, la 6G et le matériel intelligent.

Le 15ème plan quinquennal (2026-2030) est extrêmement ambitieux. Il comporte trois objectifs clés : accélérer la demande et la consommation intérieures ; prévenir l’inflation galopante des actifs et la consommation tirée par l’endettement ; et veiller à ce que la finance ne soit pas détournée de son utilité sociale.

Les principaux points ont été convenus lors d’une conférence économique centrale en décembre. Il s’agit essentiellement d’argent appliqué au capitalisme productif, un concept qui contourne l’Empire du Chaos. Le mois dernier, lors d’une conférence de travail de la Banque populaire de Chine, il a été convenu que la voie à suivre passait par une politique monétaire plus souple en faveur d’un «développement économique de haute qualité».

Cela signifie que le capital en Chine doit désormais être repensé pour circuler plutôt que s’accumuler, que le crédit à la consommation doit se développer sans pour autant transformer les ménages en bilans endettés, et que les institutions doivent se concentrer sur les flux plutôt que sur la thésaurisation.

C’est là le schéma directeur d’un système axé sur une croissance de haute qualité et une inflation contrôlable.

Comparons maintenant tout ce qui précède à la dissonance cognitive caractéristique des États-Unis. Passons au Wall Street Journal – réduit au rôle de simple journal de la famille Murdoch – qui inflige à ses lecteurs une autopsie de l’économie chinoise intitulée «A Doom Loop of Deflation» (Une spirale infernale de déflation).

Même si le «cercle vicieux» est une fiction enfantine, le WSJ n’a toujours pas compris que Pékin a donné son feu vert à ses grandes entreprises technologiques – Alibaba, Tencent, ByteDance – pour importer des semi-conducteurs américains à condition qu’elles achètent des quantités similaires de puces nationales, principalement celles de la série Ascend de Huawei.

Cela n’a rien à voir avec un «cercle vicieux» ; il s’agit plutôt de Pékin qui oriente ses entreprises – qui, comme le dénonce le WSJ, sont «en crise» – sur la manière de financer leur indépendance technologique.

Et cela est directement lié à l’utilisation pragmatique de l’IA en Chine : améliorer le réseau électrique, gérer les ports et terminaux automatisés – comme je l’ai vu la semaine dernière à Chongqing -, coordonner la logistique à grande échelle et, bien sûr, équiper leurs navires de recherche scientifique à la pointe de la technologie.

Et cela nous ramène une fois de plus – dans une boucle pas si fatale – à l’Iran. Néo-Caligula continue de parier sur ce que l’on pourrait définir comme la Stratégie du Débiteur militarisé.

Ce que nous avons essentiellement en Iran, c’est une économie presque étranglée par des sanctions de «pression maximale», qui, soit dit en passant, n’a jamais violé aucun engagement nucléaire, et une victime récente d’une tentative grossière de changement de régime, toujours considérée comme une cible clé.

Car déstabiliser Téhéran signifie déstabiliser sérieusement la politique énergétique et commerciale de la Chine, et faire exploser les BRICS de l’intérieur.

Les meilleurs esprits de Pékin et de Shanghai voient clairement ce qui est en jeu. La Chine est en effet l’un des principaux créanciers menacés par le débiteur militarisé, désormais enclin, dans son désespoir, à détourner tous les actifs réels sur lesquels il peut mettre la main, de l’énergie aux métaux rares.

Pékin n’est toutefois pas intimidée, loin de là. L’un des principaux axes du nouveau plan quinquennal est que la Chine se concentre sur la mise en place d’une nouvelle machine industrielle puissante, basée sur une intelligence artificielle efficace et des entreprises très compétitives, afin de migrer en un temps record vers tous les domaines clés de la haute technologie : des actifs réels qui finiront par l’emporter sur le dollar américain militarisé.

Par Pepe Escobar

Sources : Strategic Culture Foundation ; via Réseau International