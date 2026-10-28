Elections israéliennes : un afflux sans précédent des électeurs arabes

Les médias israéliens font état d’une mobilisation et d’un afflux sans précédent des électeurs dans les villes arabes dans les élections législatives israéliennes.

Selon la chaîne israélienne Channel 14, les villes arabes ont enregistré les meilleurs pourcentages de participation électorale, dépassant les colonies de Cisjordanie, les villes ultra-orthodoxes, Ramat HaSharon et Tel Aviv, avec un pourcentage de participation électorale atteignant 64,1 % à Atawna, 47,9 % à Qasr al-Sir et 47,8 % à Qubay’a.

Faisant état d’une forte affluence, les médias israéliens ont rapporté à 18 heures un taux de participation global à l’échelle nationale s’élevant à 66,7 %.

A la même heure, les villes arabes ont affiché les taux suivants : 62% à Oum al-Fahm, 60% à Nazareth, 64% à Chafa Amro, 60% à Baqa Gharbiya, 63% à Taybeh et 64% à Tayreh.

Le responsable de la Liste unifiée Youssef Tatour a dit s’attendre à ce que la participation arabe dépasse les 70%.

Relever le seuil électoral

Le rapport israélien de Channel 14 indique que l’afflux d’électeurs arabes pourrait non seulement ajouter cinq sièges supplémentaires à la Liste arabe unie (Raam) ou à la Liste commune, mais aussi relever le seuil électoral au-delà des 3,25% nécessaires pour tous les blocs et mouvements et changer complètement les règles du jeu.

Compte tenu du calcul électoral, l’augmentation du nombre total d’électeurs augmente automatiquement le nombre de voix nécessaires pour obtenir chaque siège à la Knesset. Ce qui signifie qu’un parti qui avait auparavant besoin de 145.000 voix pour franchir le seuil aura besoin de 165.000 à 170.000 pour se qualifier et entrer au Parlement.

La chaîne a ajouté qu’avec un taux de participation attendu de 75 % ou plus d’ici la fin de la journée, il est devenu difficile pour tout petit parti de garantir le franchissement du seuil électoral.

C’est une mauvaise nouvelle pour tous les petits partis dont les résultats oscillent autour de quatre sièges dans les camps de droite et de gauche.

Attaques de Netanyahu

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a multiplié les attaques contre les partis arabes, affirmant que certains de leurs membres tentaient de « voler » l’élection suite à l’arrestation de de trois hommes en possession d’enveloppes remplies d’argent liquide. Un « cas isolé », selon les autorités électorales.

Dans une allocution vidéo, le dirigeant de Raam, Mansour Abbas, a accusé Netanyahu de « mentir et de tenir des propos incendiaires » contre son parti afin de « faire peur pour mobiliser les électeurs de droite et les pousser à se rendre aux urnes ».

Selon l’AFP, Netanyahu ne cesse depuis l’ouverture des bureaux de vote mardi matin de dénoncer la passivité des électeurs de droite, les exhortant à aller voter au lieu d’aller « à la mer » ou de faire des « barbecues ».

Le parti du principal rival de Benjamin Netanyahu a pour sa part accusé le Premier ministre de « préparer le terrain » à une contestation des résultats en cas de défaite.

Il s’est efforcé de jouer sur les sentiments nationalistes et religieux en appelant à voter pour « sauver l’Etat juif » face « à la gauche et aux partis arabes ».

Ralentir le vote des Arabes

Plusieurs partis d’opposition ont également dénoncé des dégradations et des disparitions de bulletins de vote dès le début du scrutin.

L’organisation israélienne de défense des droits humains Adalah a fait état de signalements selon lesquels des commissions des bureaux ralentissaient le vote des électeurs arabes, notamment en leur posant des « questions hors de propos », voire en « fermant les portes » des locaux.

Elle a aussi dénoncé l’absence de bulletins de vote en arabe dans plusieurs bureaux et des incitations à la haine visant cette minorité de la part de « hauts responsables » du gouvernement, dont le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, qui a qualifié de « folle » la participation des électeurs arabes, selon l’ONG.

« Rien n’indique à ce stade que des bulletins de vote font l’objet de manipulations systématiques », a affirmé la Commission électorale centrale, citée par le Times of Israel, précisant que tout signalement d’irrégularités était immédiatement examiné.

A la demande de Netanyahu, la Commission électorale centrale, a déclaré que les bureaux de vote qui doivent fermer à 20H00 resteraient ouverts après 22 heures si des personnes attendaient encore dans la file d’attente pour voter.

Source : Divers