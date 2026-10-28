L’Iran appelle les pays exportateurs d’énergie à contrer les mesures américaines menaçant les marchés mondiaux

Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a appelé mardi les principaux fournisseurs mondiaux d’énergie à condamner et à « contrer efficacement » les mesures américaines menaçant la stabilité des marchés énergétiques internationaux.

S’exprimant lors du 8e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), à Moscou, Pezeshkian a estimé que les évolutions géopolitiques et les mesures unilatérales créaient des défis pour la sécurité énergétique mondiale.

« Les sanctions unilatérales américaines contre l’Iran, ainsi que les restrictions affectant l’accès maritime et aérien, pourraient avoir des conséquences plus larges sur les marchés énergétiques », a-t-il déclaré, selon des propos rapportés par l’agence de presse officielle iranienne IRNA.

« Les principaux fournisseurs d’énergie devraient condamner et contrer efficacement les mesures qui menacent la stabilité des marchés énergétiques mondiaux », a-t-il ajouté.

Il a également affirmé que l’implication militaire des États-Unis dans la région du Golfe était susceptible d’influer sur les prix, l’approvisionnement et le transport de l’énergie, avec des répercussions dépassant le cadre régional.

Évoquant le conflit militaire en cours avec les États-Unis, Pezeshkian a souligné que les dommages causés aux infrastructures énergétiques et les perturbations du transport de l’énergie pourraient affecter la sécurité énergétique mondiale ainsi que l’économie internationale.

Il a appelé à renforcer la coopération entre les membres du GECF afin de réduire les vulnérabilités des marchés et de consolider la sécurité de l’offre et de la demande énergétiques.

Le président iranien a également mis en avant l’importance de la coopération en matière de gouvernance énergétique, d’activités techniques et d’ingénierie, de développement technologique et de gestion des marchés.

« L’Iran cherche à développer les investissements conjoints dans l’ensemble de la chaîne de valeur du gaz naturel, à améliorer l’efficacité et à accroître les échanges gaziers aux niveaux régional et international », a-t-il déclaré.

Selon Pezeshkian, l’Iran dispose d’une capacité annuelle de production de gaz naturel d’environ 280 milliards de mètres cubes et se tient prêt à jouer un rôle plus important dans les projets d’investissement conjoints, les échanges gaziers et les efforts visant à renforcer la sécurité énergétique mondiale.

Il a également indiqué que Téhéran était disposé à élargir sa coopération avec les investisseurs étrangers dans les projets gaziers en amont et en aval.

Le Forum des pays exportateurs de gaz rassemble les principaux pays producteurs de gaz et constitue une plateforme de coopération sur les évolutions des marchés mondiaux du gaz naturel.

Pezeshkian doit rencontrer cette semaine à Moscou le président russe, Vladimir Poutine.

Source : Agence