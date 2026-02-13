PALPAC contre AIPAC : la lutte pour la cause palestinienne s’organise en lobby aux USA, sans le nom de la Palestine

Après des décennies de pressions et d’intimidations sur les membres du Congrès pour qu’ils soutiennent Israël, l’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) a désormais un nouveau rival : le Political Action Committee for Peace, Accountability and Leadership (PALPAC), qui tente d’influencer les changements de politique américaine sur la question palestinienne au sein même du Congrès.

Les objectifs

Le Comité d’action politique pour la paix, la responsabilité et le leadership est une organisation affiliée à l’Institut pour la compréhension des politiques du Moyen-Orient.

Selon sa déclaration fondatrice c’est « une initiative dédiée à l’instauration d’une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, œuvrant à s’attaquer aux causes profondes du problème en mettant fin à l’occupation israélienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, et en affirmant le droit des réfugiés palestiniens à retourner dans leurs foyers et sur leurs terres ».

Elle vise également à « soutenir les élus dans la promotion de la cause des droits des Palestiniens et de leur libération de l’occupation israélienne ».

Les priorités

PALPAC définit ses priorités dans 3 domaines principaux :

Mettre fin aux violations continues des droits de l’homme perpétrées par Israël contre les Palestiniens.

Mettre fin à la complicité et au soutien des États-Unis au régime d’apartheid israélien.

Mettez fin au vol des terres palestiniennes et au génocide contre les Palestiniens.

Le fonctionnement

L’organisation cherche à faire élire des membres du Congrès qui soutiennent les droits de l’homme et qui font preuve d’un leadership clair et courageux, ainsi que d’un soutien à l’une des questions politiques et relatives aux droits de l’homme les plus importantes, à savoir la Palestine.

PALPAC se constitue une base au Congrès, soutenant des candidats rivaux lors des primaires à travers les Etats-Unis contre des élus en place qui refusent de changer ou de faire évoluer leur position sur la question palestinienne.

La première initiative de cette organisation a été d’accorder son soutien à la militante progressiste Kat Abu Ghazaleh lors des primaires du Parti démocrate de l’Illinois, visant à choisir un candidat pour succéder à la députée chevronnée Jan Schakowsky.

Normes spécifiques

Les candidats devraient reconnaître qu’Israël commet le crime d’apartheid

Ils doivent signer des lois interdisant par exemple la fourniture de bombes à Israël

Il doivent soutenir la résolution de Rashida Tlaib reconnaissant le génocide.

Les candidats soutenus

PALPAC a été lancé avec le soutien de 4 membres du Congrès, avec la promesse d’en annoncer d’autres

Les quatre premiers soutiens sont des représentants démocrates :

Rashida Tlaib ( Michigan )

Delia Ramirez (Illinois)

Été Lee (Pennsylvanie)

Ilhan Omar (Minnesota)

Rashida Tlaib a déclaré : « En tant que seule Américaine d’origine palestinienne au Congrès, j’ai été aux premières loges pour assister à la complicité de notre gouvernement dans le génocide. »

Dans des déclarations publiées sur le site web de l’organisation, Tlaib a ajouté qu’elle est attachée aux droits de l’homme pour tous, ce qui implique l’interdiction des armes et la fin de la complicité américaine dans le soutien au gouvernement israélien d’apartheid.

Le jour de la visite de Netanyahu

Le lancement de PALPAC est intervenu le jour même où le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rendu visite au président américain Donald Trump pour la sixième fois au cours de la seule année écoulée, un nombre proche du nombre d’Américains tués par Israël au cours des deux dernières années, selon le site d’information « Zeitio ».

Ce choix temporel est porteur d’un message clair : alors que les relations étroites entre Washington et Tel Aviv se poursuivent au plus haut niveau, un mouvement se développe au sein du système politique américain pour changer cet équilibre.

Contester la domination de l’AIPAC

La jeune organisation cherche à modifier les calculs concernant le conflit israélo-palestinien à Washington et à mettre fin à la domination des groupes de pression israéliens sur la politique américaine.

PALPAC sera en confrontation directe avec l’AIPAC, qui est depuis des décennies la force dominante faisant pression sur le Congrès en faveur d’Israël.

Mais la question la plus importante demeure : ses efforts aboutiront ils à un véritable changement au sein du Congrès et des institutions américaines concernant la question palestinienne ?

Voici ce que les efforts futurs pourraient révéler quant à la capacité réelle du PALPAC à briser la domination de l’AIPAC sur le Congrès.

Force est de constater que, contrairement à l’AIPAC, les fondateurs de la PALPAC ont évité dans l’appellation de leur organisation de faire figurer le nom de la Palestine. Quoique les trois premières lettres de son acronyme sont les mêmes.

Sources : Al-Jazeera, autres