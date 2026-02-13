Vidéo de la CIA pour recruter des officiers. «Les forces hostiles à la Chine n’atteindront pas leurs objectifs » selon Pékin.

La Chine s’est engagée vendredi à prendre « toutes les mesures nécessaires » pour contrer l’espionnage étranger et les tentatives de déstabilisation menées par des acteurs étrangers hostiles.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jiang, a affirmé lors d’une conférence de presse que « les forces hostiles à la Chine n’atteindront pas leurs objectifs ».

Cette déclaration fait suite à la publication par la CIA d’une vidéo en chinois sur sa chaîne YouTube, visant à recruter des officiers chinois.

Contenu de la vidéo

La vidéo met en scène un officier chinois qui décide de contacter la CIA après avoir conclu que « les dirigeants ne se soucient que de leurs propres intérêts » et que « leur pouvoir repose sur d’innombrables mensonges ».

La scène montre également l’officier chinois chez lui avec sa famille, puis passant un point de contrôle sous la pluie avant de sortir un ordinateur portable de sa voiture et de taper un message : « Choisir cette voie, c’est ma façon de me battre pour ma famille et mon pays. »

Le texte chinois qui accompagne la vidéo appelle à la fuite d’informations sur les dirigeants et l’armée chinoise.

Le message se lit comme suit : « Avez-vous des informations sur de hauts dirigeants chinois ? Êtes-vous officier ou avez-vous des liens avec l’armée ? Travaillez-vous dans le renseignement, la diplomatie, l’économie, les sciences ou les technologies de pointe, ou êtes-vous en contact avec des personnes travaillant dans ces domaines ? Veuillez nous contacter. Nous voulons connaître la vérité. »

Le texte précise que la CIA peut être contactée « en toute sécurité via notre service Tor », conçu pour garantir l’anonymat sur Internet.

Ce n’est pas la première fois que la CIA diffuse de telles vidéos. L’année dernière, son directeur, John Ratcliffe, avait déclaré qu’elles visaient à « recruter des responsables chinois ».

Le mois dernier, les médias chinois ont rendu compte d’une importante purge au sein de l’armée chinoise qui a abouti à la destitution de son plus haut gradé, le chef d’état-major des armées et à la chute de cinq des sept membres de la Commission militaire centrale.

Mercredi dernier, le président chinois Xi Jinping a fait une rare allusion publique à cette purge déclarant que l’année écoulée avait été « inhabituelle et extraordinaire », ajoutant que l’armée avait « subi une transformation radicale dans la lutte contre la corruption ».

Source : Médias