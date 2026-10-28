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    Les forces armées yéménites appellent à l’évacuation immédiate de l’aéroport d’Aden en raison de la présence d’un avion militaire saoudien

      Rédaction du site

      Les forces armées yéménites ont appelé mercredi les personnes présentes à l’aéroport d’Aden à évacuer immédiatement les lieux, « en raison de la présence d’un avion de transport militaire appartenant à l’ennemi saoudien, acheminant des armes destinées à tuer les enfants du peuple yéménite », c’est ce qu’a affirmé leur porte-parole, le général de brigade Yahya Sarea.

      Quelques jours plus tôt, la direction de la sécurité d’Aden avait annoncé la chute de deux roquettes sur l’aéroport, constituant la deuxième frappe contre cette installation en moins d’une semaine.

      3 379 raids aériens et tir de roquettes saoudiens depuis le début de l’escalade

      Cet avertissement s’inscrit dans le cadre de l’escalade saoudienne continue contre le Yémen. Mercredi, l’aviation saoudienne a mené quatre raids contre le bâtiment de la direction de la sécurité dans la ville côtière de Mokha, à l’ouest de Taëz.

      Par ailleurs, une source locale a rapporté à l’agence Saba que deux enfants ont été blessés par un obus tiré par des renforts saoudiens sur des habitations à Al-Qabbaytah, dans le gouvernorat de Lahij.

      Selon les forces armées yéménites, le bilan total s’élève à 3 379 raids aériens et tir de missiles saoudiens depuis le début de cette escalade. Les avertissements et les opérations des forces yéménites interviennent ainsi en riposte à cette agression ciblant les infrastructures civiles dans plusieurs gouvernorats et régions du pays.

      Source : Médias

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