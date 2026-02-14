Macron–Merz : le différend sur les avoirs russes gelés menacerait l’unité européenne, selon un quotidien italien

Un profond désaccord opposerait Emmanuel Macron à Friedrich Merz sur l’utilisation des avoirs russes gelés, accentuant les tensions entre Paris et Berlin.

Selon le quotidien italien La Repubblica, ce conflit ne serait pas un simple accroc diplomatique, mais un signal inquiétant d’un possible affaiblissement durable de l’unité européenne.

Les relations entre Paris et Berlin connaissent un regain de tensions sur fond de désaccord stratégique. Au cœur du différend : l’utilisation des avoirs russes gelés, évalués à près de 210 milliards d’euros.

D’après le quotidien italien La Repubblica, le chancelier allemand Friedrich Merz estime avoir été mis devant le fait accompli par Emmanuel Macron et le président du Conseil européen António Costa. En décembre 2025, face à l’impasse juridique autour de leur confiscation, l’Union européenne a finalement opté pour un prêt de 90 milliards d’euros à l’Ukraine, financé sur le budget communautaire. Une solution que Berlin n’a pas digérée.

La Repubblica rapporte que Merz a vécu cette décision comme une véritable « trahison » de la part de Macron. Selon un haut diplomate européen cité par le Financial Times, « Macron a trahi Merz, et il sait qu’il devra en payer le prix ».

Le chancelier allemand reproche au président français d’avoir publiquement soutenu, dans un premier temps, l’idée d’utiliser les avoirs russes, avant de se rallier discrètement à un autre plan, celui du prêt de 90 milliards d’euros à l’Ukraine. Berlin s’est ainsi retrouvé isolé, défendant une position que Paris savait déjà condamnée. Macron aurait ensuite tenté de calmer les choses en envoyant une note à Berlin, assurant qu’il avait prévenu Merz des difficultés juridiques dès le départ.

Deux visions de l’Europe qui s’opposent

Mais le différend entre Paris et Berlin dépasse largement le seul dossier ukrainien. Depuis plusieurs mois, des divergences de fond opposent les deux capitales.

Le chancelier Merz refuse toute nouvelle émission d’euro-obligations, pourtant soutenue par la France au nom de la solidarité budgétaire. Autre point de blocage : l’accord commercial entre l’UE et le Mercosur, suspendu par Paris pour des raisons de politique intérieure, au grand dam de Berlin.

Dans ce contexte, Friedrich Merz propose une autre vision de l’Europe. Il souhaite limiter l’influence des institutions de Bruxelles et redonner plus de pouvoir aux gouvernements nationaux.

Pour lui, chaque pays doit garder le contrôle de sa propre armée, au lieu de construire une défense commune centralisée. Une manière de répondre à la stratégie française, qui pousse au contraire pour plus d’intégration politique et budgétaire au niveau européen.

Mais cette approche divise. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, ainsi que plusieurs dirigeants d’Europe de l’Est, s’inquiètent d’un recul de la solidarité européenne. Ce désaccord dépasse désormais le simple face-à-face entre Paris et Berlin. Soutiens à Berlin, divisions à Bruxelles Friedrich Merz peut toutefois compter sur plusieurs soutiens de poids.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni appuie sa position, tout comme la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Pour La Repubblica, cette coalition renforce l’influence de Berlin au moment où l’UE traverse une séquence de doutes institutionnels. Au fond, cette crise met en lumière des divergences profondes sur l’orientation du projet européen. Tandis que Paris défend une centralisation renforcée, Berlin plaide pour un retour à la souveraineté des États. Deux visions difficilement conciliables, qui alimentent les tensions au sommet. À Bruxelles, certains redoutent un retour en force des logiques nationales. D’autres y voient, peut-être, la seule issue possible à une Union européenne paralysée.

Officiellement, les deux dirigeants affichent pourtant leur unité. Le 12 février, lors d’un sommet européen informel en Belgique, Emmanuel Macron a affirmé qu’il entretenait « toujours » une relation amicale avec Friedrich Merz.

Une déclaration diplomatique, tempère le journal allemand Der Spiegel, qui rappelle que, dès la fin de 2025, leurs relations s’étaient tendues après l’initiative solitaire du président français visant à proposer un dialogue direct avec la Russie, sans consultation préalable avec Berlin.

Source : Médias