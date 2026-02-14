Cisjordanie : Des dizaines de Palestiniens blessés lors de raids israéliens et d’attaques de colons

Vendredi soir, des affrontements ont éclaté entre Palestiniens et forces d’occupation israéliennes dans plusieurs zones de Cisjordanie, coïncidant avec des attaques de colons qui ont fait des dizaines de blessés palestiniens.

Dans le gouvernorat de Bethléem, les forces d’occupation israéliennes ont mené un raid dans la ville d’al-Khader, au sud de Bethléem, et se sont déployées dans les quartiers d’Abu Adhab, d’al-Saifi et d’al-Balboul. Elles ont effectué des patrouilles à pied, mais aucune arrestation ni raid n’a été signalé.

Des affrontements ont également éclaté dans la ville de Tuqu, au sud-est de Bethléem, après que les forces d’occupation israéliennes ont pris d’assaut la ville et se sont positionnées dans son centre. Elles ont tiré à balles réelles, lancé des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes, provoquant des cas d’asphyxie et de nouvelles confrontations.

Dans la ville de Beit Ummar, au nord d’Hébron, plusieurs Palestiniens ont souffert d’asphyxie après que les forces d’occupation israéliennes ont tiré des grenades lacrymogènes sur des maisons et des commerces lors d’un raid. Les forces d’occupation israéliennes ont également fermé plusieurs commerces et occupé les toits de maisons et d’entreprises. À Naplouse, 25 Palestiniens ont été blessés lors d’une attaque menée par des colons contre la ville de Talfit, au sud de la ville, selon des sources locales et médicales.

Le Croissant-Rouge palestinien a fait état d’une blessure par balle réelle et de deux autres blessures par coups, tandis que les autres blessés ont été soignés sur place.

Le maire de Tuqu, Taysir Abu Mufreh, a expliqué que les blessures comprenaient des cas d’inhalation de gaz lacrymogène, des blessures par balle et des contusions.

L’attaque a entraîné la destruction de biens, notamment des véhicules et des maisons, ainsi que des tirs dirigés contre la mosquée de la ville et des dommages à un générateur.

Des témoins oculaires ont rapporté que les forces d’occupation israéliennes ont protégé les colons et ont tiré à balles réelles et lancé des grenades lacrymogènes sur les habitants, faisant d’autres blessés.

Dans un incident connexe, des colons, sous la protection des forces d’occupation israéliennes, ont pris d’assaut le secteur de Ras al-Aïn, dans la ville de Qusra, où un nouvel avant-poste de colonisation est en cours d’établissement.

Selon la Commission de résistance au Mur et aux colonies, la Cisjordanie a connu 468 attaques de colons en janvier, allant des agressions physiques et des dégradations de biens à l’arrachage d’arbres et à l’empêchement des agriculteurs d’accéder à leurs terres.

Les forces d’occupation mènent une campagne de raids et de démolitions de maisons en Cisjordanie sous prétexte que les constructions sont « illégales ».

Cette campagne fait suite à l’adoption par la Knesset israélienne d’une nouvelle loi sur la colonisation en Cisjordanie.

Les mesures prises par l’occupation comprennent également la levée des restrictions sur la vente de terres aux Israéliens par l’abrogation de la loi jordanienne interdisant la vente de propriétés palestiniennes à des Juifs, ainsi que la déclassification des registres fonciers.

