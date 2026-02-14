Joumblatt met en garde contre les tentatives de dissocier les druzes de l’islam et de l’arabisme provenant d’Israël

L’ancien dirigeant du Parti socialiste progressiste libanais, Walid Joumblatt, a mis en garde contre les tentatives de dissocier les druzes de la région de l’islam et de l’arabisme assurant qu’elles proviennent d’Israël.

Lors d’un discours prononcé vendredi 13 février, le leader druze a fustigé : « les tentatives malveillantes d’isoler les Druzes, des tentatives qui émanent d’Israël, via ce qu’on appelle aujourd’hui la République démocratique populaire de Bashan, qui cherchent à dissocier l’histoire des Druzes de l’islam et de l’arabisme ».

Dans un message adressé à l’ONU, le chef spirituel de la communauté druze syrienne, cheikh aqel Hekmat al-Hijari avait le mois d’octobre dernier utilisé le terme « Mont Bachan » pour désigner les trois provinces du sud de la Syrie, désignant Soueïda, Deraa et Quneitra, où réside une importante communauté druze, et longtemps appelé le Mont arabe (Jabal al-Arab). Mont Bachan est le terme biblique de cette terre et figure dans le Livre des Psaumes. Les raids lancés par l’armée israélienne pour détruire les capacités militaires syriennes après la chute du président syrien bachar al-Assad avait été baptisés « la Flèche de Bashan ».

Joumblatt a ajouté : « Le combat que nous menons aujourd’hui est un nouveau combat politique et culturel, un combat que nous devons mener pour les générations futures. »

Joumblatt indique que son discours est prononcé à l’occasion de la commémoration de « la libération d’al-Chahhar », région du Chouf qui a eu lieu le 14 février 1984, en allusion à la bataille pendant la guerre civile contre le parti des Kataeb (Phalangistes) et de l’armée qui le soutenait.

Saluant le rôle du « Collège des sciences unificatrices » fondée par la haute référence des druzes, la Machyakahat Aqel, il a espéré qu’il contribuerait « à souligner le rôle arabe et islamique des druzes ».

« Je l’espère, parce que le bataille aujourd’hui porte sur l’identité des Bani Maarouf en Syrie et au Liban voire même en Palestine », a-t-il insisté. Les Bani Maarouf sont la première tribu qui a adopté la religion druze, une ramification de l’école ismaélite islamique.

Il a ajouté : « C’est une erreur stratégique de croire que tous les Druzes de Palestine partagent la même vision ; c’est inexact. Il existe un courant national arabe en Palestine, tout comme au Liban et dans la diaspora. C’est pourquoi j’adresse cette question au cheikh Hadi al-Aridi, au Conseil religieux druze, à son Comité culturel, à son Comité religieux et à toutes les autres instances arabes druzes, car rester perpétuellement sur la défensive n’est pas une option.»

Joumblatt s’est aussi adressé au chef spirituel druze en Palestine occupée, déclarant : « Cheikh Tarif, occupez-vous des affaires de la communauté druze en Palestine – leurs enjeux sociaux, culturels et économiques. Il est inutile que vous nous appeliez, nous, les habitants de la montagne, ou une partie d’entre eux, à rejoindre une république en Israël suite à votre rencontre, avec un petit groupe de cheikhs, avec les juifs haredim extrémistes. Il est indigne de votre dignité de vous soumettre aux Haredim ou à qui que ce soit d’autre. »

Il a poursuivi : « Je ne souhaite pas aborder la question de la République de Bashan ; c’est un autre sujet, et je n’en suis pas le protecteur. Cependant, à Jabal al-Arab, il existe des figures importantes de la résistance arabe qui, tôt ou tard, rejetteront cette réalité qui leur a été imposée. »

L’an dernier, les forces loyales du régime syrien en place ont mené des attaques sanguinaires contre la communauté druze syrienne de Soueïda, donnant un prétexte aux Israéliens d’intervenir pour simuler leur protection. Sachant que l’armée d’occupation israélienne s’est emparée de Jabal al-Cheikh et de la totalité du Golan et mène des incursions presque quotidiennes dans le gouvernorat de Quneitra.

