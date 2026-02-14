Hajj Hassan : la souveraineté ne se réalise pas par les concessions et le silence

Hussein Hajj Hassan, député du bloc parlementaire du Hezbollah Fidélité à la Résistance, a affirmé : « Nous sommes confrontés à des défis, des pressions, et aux collusions et conspirations des superpuissances mondiales, dont la véritable nature se révèle à l’humanité. » Il a souligné que « l’hégémonie américaine ne se limite plus à notre région, mais s’étend désormais au monde entier, à l’Europe et au Canada. »

Lors d’une cérémonie organisée par le Hezbollah en hommage aux dirigeants martyrs devant le mémorial de Sayyed Abbas al-Mousawi, chef de la résistance, dans la ville de Touffahta, Haj Hassan a interrogé : « Devons-nous capituler face à cette agression américano-israélienne et livrer nos forces, devenant ainsi un pion dans un jeu de capitulation et de concessions successives ? Ou, en tant que Libanais, si nous aspirons véritablement à la souveraineté, devons-nous en définir le sens ? La souveraineté est-elle pleine et entière lorsque l’ennemi occupe, poursuit et étend son occupation ? Est-elle acquise lorsque l’ennemi commet des massacres quotidiens sur des terres que l’État prétend avoir conquises ? Est-elle acquise en tuant des enfants comme Ali Hassan Jaber et en laissant l’État garder le silence sur ces meurtres, ou lorsque l’ennemi infiltre des villages et enlève des citoyens libanais, comme Atwi Atwi, originaire de Habbarieh ? Est-elle acquise lorsque l’ennemi pénètre et détruit toujours plus de maisons alors que vous prétendez avoir étendu l’autorité de l’État sur le Sud ? »

Il a ajouté : « Nous souhaitons une relation stable avec les piliers de l’État, et non des tensions. Nous voulons une relation productive et bénéfique pour le pays. Mais nous exigeons des explications quant à l’extension de la souveraineté, alors que celle-ci s’étend uniquement au Liban, tandis qu’elle reste nulle du côté israélien. Quant aux prétextes, laissons cela de côté. En Syrie, il n’y a plus de résistance, plus d’armée, plus de menace, seulement des discussions sur la paix. Pourtant, Israël poursuit ses frappes et refuse tout accord, car ses exigences sont irréalisables : zone démilitarisée, maintien de sa présence sur le plateau du Golan et liberté de circulation aérienne et terrestre. Le Liban pourrait exiger la même chose à tout moment. »

Il a poursuivi : « Vous avez fait des concessions. Où cela vous a-t-il mené ? À d’autres concessions, sans résultat. Vous avez donné aux Américains tout ce qu’ils demandaient. Qu’ont-ils fait pour vous jusqu’à présent ? Rien. Rendez service à votre pays et à votre peuple, qui attendent de vous que vous soyez responsables envers eux, et non des responsables contre eux. Être responsable envers eux, c’est être responsable de leur protection, de leurs intérêts, de leur avenir, de leur sécurité et de leur vie. »

Hajj Hassan a également souligné que « le point le plus important dans cette confrontation est que nous parvenions à un niveau acceptable de compréhension nationale, aux échelons officiel, populaire et partisan, afin de faire face aux dangers, et non que nous soyons discordants et querelleurs, et que des voix ne s’élèvent pas de la part de responsables, de députés, de forces politiques ou de personnalités médiatiques qui se tournent vers l’ennemi, le justifient ou appellent au meurtre. »

Il a ajouté : « Chaque année, le 16 février, nous commémorons le martyre de nos dirigeants, qui nous ont précédés auprès d’un Seigneur miséricordieux, puissant et grand. Ils ont ouvert la voie par leur vie et ont conduit la caravane des martyrs par leur martyre. Nous leur avons prêté serment et nous leur resterons fidèles, ainsi qu’au Seigneur des serviteurs, au Prophète de la Miséricorde, à l’Imam de la Vérité et de la Justice, au Maître des Âges et du Temps, au Guide de la Nation et au Secrétaire Général. Ce serment, cette promesse, cette loyauté et cette allégeance demeureront jusqu’à ce que nous rencontrions Dieu, couverts de notre sang en martyrs, ou jusqu’à ce que nous le rencontrions avec Sa grâce et Son agrément. »

Source : Al-Manar