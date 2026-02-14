Saad Hariri annonce la participation de son courant aux élections législatives: « Vous allez compter nos voix »

Le leader du Courant du Futur, Saad Hariri, a officiellement annoncé samedi la participation de son courant Futur aux prochaines élections législatives qui devraient se tenir le mois de mai prochain.

« Dites-moi quand auront lieu les élections afin que je puisse vous dire ce que fera le Courant du Futur, et je vous promets que lorsque les élections se tiendront, ils entendront et compteront nos votes », a-t-il scandé en s’adressant à ses partisans lors d’un discours prononcé au centre-ville de Beyrouth à l’occasion du 21e anniversaire de l’assassinat de son père, le martyr Rafic Hariri.

Saad Hariri est revenu au Liban jeudi dernier, en provenance des Emirats arabes unis.

Hariri a poursuivi : « Avec ou sans élections, nous sommes tous dans le même bateau, envers et contre tout, et notre rencontre est proche, peut-être un peu plus loin que vous ne le souhaitez, mais certainement beaucoup plus proche que leurs illusions. »

Par ailleurs, Hariri a adressé ses « salutations à notre peuple du Sud qui mérite un État qui le protège, prenne soin de lui et le maintienne sur sa terre dans un esprit d’égalité et de solidarité entre tous les Libanais. »

Il a également rendu hommage aux habitants de Tripoli sinistrés par des effondrements de bâtiments résidentiels délabrés qui ont causé le mort de plus de 15 personnes : « ce qui s’est effondré là-bas, ce ne sont pas deux bâtiments, mais la dignité des hommes politiques qui s’y sont écroulés, et nous sommes tous responsables de cette tragédie, et blâmer uniquement l’État ne suffit pas. »

Hariri a également annoncé que « nous ne permettrons aucun conflit interne, et l’Accord de Taëf est la solution et doit être pleinement mis en œuvre en limitant les armes à l’État et en abolissant le sectarisme », a-t-il déclaré, ajoutant : « détournez-vous de miser sur les différends entre les pays du Golfe », soulignant que « nous voulons les meilleures relations avec tous les pays arabes, à commencer par la nouvelle Syrie ».

L’ancien Premier ministre s’est adressé à « tous ceux qui parient sur l’élimination du haririsme », le courant fondé par son père, déclarant : « Quiconque tente de reproduire ce qui a déjà été tenté a l’esprit corrompu. » Il a dit à ses partisans : « Nous sommes la majorité, avec la vérité, et vous êtes les héritiers du président martyr Rafic Hariri. Vous réaffirmez chaque année votre attachement à sa voie ».

Il a expliqué que « le mouvement national Hariri marque une pause, un repos bien mérité, mais il ne s’effondre pas. Ceux qui ont parié sur sa destruction ont été vaincus, et nous ne le serons pas car le projet de Rafic Hariri repose sur une vision et une conviction : le Liban se relèvera, quelles que soient les épreuves qu’il traverse. »

Hariri a également déclaré : « Malgré toutes les rumeurs, les discours alarmistes et les mensonges, je vous comprends, vous qui êtes restés fidèles à vos convictions et patients. Vous qui ne bradez pas votre modération sur l’échiquier politique. »

Il a ajouté : « Je vous assure que demain sera meilleur, et la lumière est au bout du tunnel. Nous y sommes. Rafic Hariri n’était ni un homme de l’époque, ni un marchand d’illusions, mais l’exemple même de l’homme d’État qui a cru, jusqu’à son martyre, que nul n’est plus grand que sa patrie. Vous entendrez parler du peuple, de l’économie, de la confiance et de la coexistence. Pour y parvenir, nous devons suivre l’exemple de Rafic Hariri. Vous êtes la soupape de sécurité de ce pays. Vous êtes une force avec laquelle il faut compter. Vous êtes la preuve que le Courant du Futur conçoit la politique comme une question de loyauté. »

Il a souligné que « lorsqu’il est devenu nécessaire de dissimuler l’échec et de faire des compromis sur l’État, nous avons dit non et décidé de rester à l’écart. La politique au détriment de la dignité du pays n’a pas sa place dans notre école. Et il y a des gens qui n’aiment rien d’autre que le pouvoir. »

S’adressant à la foule, il a poursuivi : « Nous ne serons pas brisés car notre projet repose sur une vision et la conviction que le Liban se relèvera quoi qu’il arrive, et notre projet perdurera tant que vous resterez unis. Nous ne changeons pas d’apparence, nous n’achetons ni positions ni postes. »

Source : Al-Manar