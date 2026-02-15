Violation du cessez-le-feu : ‘Israël’ poursuit ses massacres et fait 10 martyrs à Gaza

Les forces d’occupation israéliennes ont perpétré, ce dimanche matin, deux nouveaux massacres contre des civils dans le nord et le sud de la bande de Gaza, faisant dix martyrs palestiniens. Ces agressions ont été accompagnées de vastes opérations de démolition et de destruction, alors qu’Israël poursuit ses violations de l’accord de cessez-le-feu signé le 11 octobre dernier.

Bilan des récentes attaques

Le bilan humain s’est alourdi suite à de nouvelles frappes ciblées :

Nord de Gaza : Une frappe de drone israélienne a visé des tentes de personnes déplacées à l’ouest du camp de Jabalia, tuant quatre Palestiniens et en blessant plusieurs autres.

Sud de Gaza : À l’ouest de Khan Younes, une attaque près de l’abattoir turc a coûté la vie à cinq Palestiniens, dont les corps ont été transportés au complexe médical Nasser.

Opérations de démolition et destruction massive

L’armée israélienne a également intensifié ses opérations de destruction, particulièrement dans le nord :

Destructions à Jabalia : Des bâtiments résidentiels à l’est du camp ont été démolis, tandis que le secteur du rond-point Sheikh Zayed a été le théâtre d’opérations de démolition massives, marquées par l’explosion successive de trois voitures piégées.

Ces pratiques ont été appuyées par des tirs d’artillerie et le déploiement de véhicules blindés.

Intensification des bombardements

L’offensive se poursuit sur plusieurs fronts par des tirs d’artillerie et des frappes aériennes :

Le quartier de Tuffah (est de Gaza-ville) et la partie orientale du camp de Bureij (centre) ont été pilonnés par l’artillerie.

Les raids aériens se sont poursuivis avec intensité sur la ville de Khan Younes.

Urgence sanitaire et bilan global

Le ministère de la Santé continue de recenser les victimes et de prodiguer les soins d’urgence, tout en réitérant son appel à une intervention internationale immédiate pour stopper l’agression et protéger les civils.

Bilan cumulé depuis le 7 octobre 2023 :

Les statistiques de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza font état de 72 051 martyrs et 171 706 blessés.