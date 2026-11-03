Eizenkot vers le premier mandat : Le gouvernement reste encore hors de portée

Par Fouad Bazzi

Les consultations pour la formation du gouvernement israélien s’ouvrent demain auprès du président Isaac Herzog. Selon la Chaîne 12, Gadi Eizenkot devancerait Benjamin Netanyahu avec environ 60 recommandations (grâce au soutien de Naftali Bennett, Avigdor Lieberman et de la Liste unifiée) contre 46.

Toutefois, sans majorité absolue au Parlement (48 sièges pour son camp), Eizenkot reste loin d’un coalition stable. Pour accélérer les démarches, Herzog débutera ses entretiens par les petits partis pour les conclure jeudi avec le Likoud.

Le ralliement de la Liste unifiée constitue un tournant : Ahmad Tibi s’est dit prêt à soutenir un gouvernement minoritaire de l’extérieur en échange d’engagements sur les dossiers de la communauté arabe.

Mansour Abbas (Ra’am) n’exclut pas non plus une participation directe si la volonté d’écarter Netanyahu est avérée. Néanmoins, ce soutien arabe suscite de vives réserves au sein du « camp du changement ».

De son côté, Avigdor Lieberman, tout en recommandant Eizenkot, a vivement critiqué sa campagne et exclu tout gouvernement minoritaire ou toute alliance avec Netanyahu.

Parallèlement, le parti orthodoxe Yahadout HaTorah réserve sa position, conditionnant son appui aux négociations sur la loi d’exemption du service militaire pour les étudiants talmudiques.

Les médias n’excluent pas une abstention stratégique des Haredim lors de l’élection du président de la Knesset pour affaiblir le camp Netanyahu.

En l’absence de concessions de Netanyahu et face aux divergences majeures sur la réforme judiciaire et la conscription, l’option d’un gouvernement d’union semble bloquée. Si Eizenkot échoue à transformer son avance en majorité solide, Israël pourrait s’enfoncer dans une nouvelle impasse politique menant à de nouvelles élections.

Source : Médias