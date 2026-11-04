Les Américains ont dit « non à la guerre », estime Ghalibaf

Le négociateur en chef iranien dans les pourparlers avec les États-Unis, Mohammad Bagher Ghalibaf, a déclaré mercredi que les Américains avaient dit « NON À LA GUERRE » aux élections américaines de mi-mandat après la déroute du Parti républicain de Donald Trump face aux démocrates.

« Par conscience ou à cause du coût de la vie, les Américains ont dit NON À LA GUERRE, et nous approuvons ce message », a écrit M. Ghalibaf dans un message sur son compte X.

Il a ajouté : « Si le gouvernement américain trahit la volonté de son peuple au service d’entités étrangères qui le financent, le contrôlent et le font chanter, il découvrira que le « non » que nous avons dit sera suivi d’un véritable cauchemar. »

Les démocrates ont signé une victoire sans appel avec une majorité acquise aux deux chambres du Congrès, qui ouvre une période d’incertitude pour M. Trump à deux ans de son départ de la Maison Blanche.

Dans la nuit, M. Trump a reconnu dans un entretien téléphonique avec la chaîne Fox News que la guerre en Iran était « en partie » responsable de la lourde défaite de son parti, les républicains, aux élections de mi-mandat mardi.

Lors du déclenchement de la guerre américano-israélienne contre l’Iran, une majorité d’Américains, 56% y avaient affiché leur opposition, alors que 55 % considéraient que l’Iran ne constitue pas de menace pour les États-Unis, selon un sondage Quinnipiac

En octobre, environ 65 % des Américains désapprouvaient la façon dont Donald Trump gère la guerre en Iran, rapportait un sondage Pew.

Source : Divers