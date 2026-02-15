L’Irak révèle la nationalité des membres de Daech transférés de Syrie: plus de 5 700

Le porte-parole du ministère irakien de la Justice, a révélé le samedi 14 février la nationalité des terroristes de Daech transférés de Syrie en Irak. Ahmed Laibi a indiqué que leur nombre total s’élevait à 5 703 prisonniers originaires de 61 pays.

Dans une déclaration à l’agence de presse irakienne INA, M. Laibi a expliqué que parmi eux figuraient 4 253 Arabes et 983 étrangers. Il a précisé que le nombre d’Irakiens était de 467, tandis que celui des Syriens atteignait 3 543.

Il a également mentionné que les pays d’origine les plus représentés étaient la Tunisie (234), le Maroc (187), la Turquie (181), le Turkménistan (165), la Russie (130) et l’Égypte (116).

Mécanisme d’accueil et de classification des détenus

Dans ce contexte, M. Laibi a indiqué que la prison centrale d’Al-Karkh avait fait l’objet de rénovations et que la classification des terroristes y avait été mise à jour grâce à une base de données fournie par la Coalition internationale présidée par les USA.

Il a notamment souligné la participation de plusieurs pays, dont le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Ukraine, l’Inde, l’Australie, la Belgique, la Géorgie et le Danemark, à la fourniture de ces données.

M. Laibi a expliqué que le Conseil national de sécurité irakien avait décidé, à la demande de la Coalition internationale, d’accueillir ces terroristes par l’intermédiaire du Service de lutte contre le terrorisme, sous la supervision du Commandement des opérations conjointes.

Il a également confirmé que le ministère de la Justice était la seule autorité compétente en matière de dépôt, tout en précisant qu’il était possible de conclure des protocoles d’accord après le prononcé des verdicts, dans le respect du principe de réciprocité et de l’intérêt national supérieur.

Il convient de noter que le Commandement central américain (CENTCOM) a annoncé vendredi la fin de la mission de transfert de membres de Daech de Syrie vers l’Irak, précisant que « cette mission de transfert a duré 23 jours, ayant débuté le 21 janvier ».

Le CENTCOM a indiqué que cette opération « a permis de transférer plus de 5 700 combattants adultes de Daech des centres de détention syriens vers des centres de détention irakiens ».

Le 2 février, la justice irakienne a ouvert une enquête concernant 1 387 membres de Daech récemment remis aux autorités irakiennes.