Fuite de données chez Paragon : Un logiciel espion israélien exposé par erreur sur LinkedIn

Une erreur de manipulation sur les réseaux sociaux a levé le voile sur l’un des outils de cybersurveillance les plus discrets d’Israël. Selon le quotidien Israel Hayom, des captures d’écran de l’interface interne de Graphite, le logiciel phare de la société Paragon Solutions, ont été brièvement publiées sur LinkedIn avant d’être retirées.

L’image, qui proviendrait d’une erreur de téléchargement du conseiller juridique de l’entreprise, révélait des journaux d’exploitation et des données techniques liées à des messageries chiffrées.

Si Paragon se mure dans le silence, cette fuite ravive le débat éthique sur ces outils capables d’activer caméras et micros à distance. Cet incident rappelle les controverses entourant Pegasus (NSO Group), soulignant une nouvelle fois les risques que font peser ces technologies sur la vie privée et les droits humains.

Cette fuite ravive la controverse autour des logiciels espions israéliens, en particulier le programme Pegasus développé par NSO Group. En 2022, Haaretz a publié une liste de 178 victimes confirmées dans divers pays, parmi lesquelles des journalistes, des militants des droits humains et des responsables politiques.

Pegasus est l’un des logiciels espions numériques les plus connus. Des enquêtes internationales ont montré qu’il était utilisé pour pirater des téléphones en exploitant des failles techniques, ce qui a incité le département du Commerce américain à placer NSO Group sur liste noire, dans un contexte de controverse persistante concernant les violations de la vie privée et le ciblage de dissidents et de journalistes dans le monde entier.