USA : Arrestation puis libération d’un Israélien possédant un laboratoire biologique de maladies à Las Vegas

Un Israélien détenant un passeport français accusé de détenir dans sa demeure à Las Vegas aux Etats-Unis un laboratoire clandestin contenant des produits biologiques dangereux pouvant causer des maladies contagieuses et des pandémies et faisant l’objet d’une plainte fédérale a été arrêté puis libéré.

Ori Solomon (Salomon), 55 ans, gestionnaire de l’immeuble où le laboratoire a été découvert, est poursuivi au niveau de l’État pour avoir prétendument éliminé et rejeté des déchets dangereux, a déclaré le département de police métropolitaine de Las Vegas (LVMPD) lors d’une conférence de presse lundi 2 février.

Les médias américains rapportent que le FBI et la police de Las Vegas (LVMPD) ont découvert des substances potentiellement dangereuses entreposées dans un garage fermé à clé mené dans sa maison de Sugar Springs Drive entre samedi et lundi. Il s’agit de 1000 échantillons de ces substances « potentiellement associés à diverses maladies infectieuses », notamment l’hépatite, la COVID-19, le VIH et le paludisme (malaria).

Selon une plainte pénale, il est également accusé de détention illégale de six armes à feu dont un fusil d’assaut de fabrication israélienne et un pistolet Glock, une arme australienne utilisée par l’armée israélienne.

La plainte pénale indique que Solomon, qui possède des passeports français et israélien et se trouvait aux États-Unis avec un visa de non-immigrant, n’est pas autorisé à posséder d’armes à feu.

D’après les documents judiciaires, plusieurs personnes sont tombées gravement malades après être entrées dans le garage, rapporte la chaîne de télévision locale KLAS. Des prélèvements ont été effectués par robots du FBI et acheminés au Centre national d’analyse biomédicale du Maryland.

Lien avec le laboratoire de Californie?

Solomon est l’un des deux suspects inculpés dans cette affaire. L’autre, propriétaire de la résidence de Sugar Springs Drive, est déjà détenu par les autorités fédérales pour des faits liés à l’enquête sur un laboratoire de biologie à Reedley, en Californie, en 2023. Selon ABC News, ce ressortissant qui détend les deux nationalités chinoise et canadienne a plaidé non coupable.

Ce dernier nommé Jia Bei Zhu, également connu sous le pseudonyme de David He détenait dans ce laboratoire des agents pathogènes, notamment des échantillons de COVID-19 et d’autres maladies, ainsi que des centaines de souris transgéniques et des boîtes de tests médicaux falsifiés et mal étiquetés, que Zhu est accusé d’avoir vendus illégalement.

S’étant installé au Canada à partir de 1988, en Colombie-Britannique Zhu age de 62 ans l’a quitté en 2015, alors qu’il était accusé d’une peine de six mois de prison et d’une condamnation de plusieurs millions de dollars prononcée par la Cour suprême de la Colombie-Britannique – conséquences de ses projets avortés de domination mondiale du lucratif marché de la semence de taureau.

Son avocat, Anthony Capozzi, a déclaré que son client n’avait aucun lien avec le laboratoire de Las Vegas et qu’il était en détention depuis trois ans et devrait être jugé en avril 2026.

Le shérif Kevin McMahill du LVMPD a déclaré lors de la conférence de presse que les objets découverts lors de l’enquête à Las Vegas sont « d’apparence similaire » à ceux récupérés en Californie, même s’il n’est pas encore établi s’il s’agit des mêmes objets.

Attaque israélienne sous faux-drapeau?

Selon le site The Canary, les médias locaux ont spéculé sur une possible implication du laboratoire israélien dans la production de médicaments contrefaits. Il rapporte aussi que des militants islamophobes pro-israéliens propagent que des cellules « iraniennes » aux États-Unis planifiaient des attentats terroristes.

« Ces allégations semblent viser à attiser l’agression américaine envers l’Iran et ont suscité des avertissements selon lesquels Israël lui-même préparerait des attaques sous faux drapeau aux États-Unis. La colonie a un long passé de recours à ce type d’attaques pour atteindre des objectifs politiques et militaires », estime The Canary.

Ori Solomon, gestionnaire de deux propriétés situées sur Sugar Springs Drive et Temple View Drive, et de plus de 30 propriétés locatives dans la vallée a été dans un premier moment placé en détention au centre de détention du comté de Clark.

Ayant comparu vendredi 6 février devant le tribunal fédéral, il a été libéré sous caution, avec certaines conditions. Il devrait remettre son passeport dans l’attente de la suite de la procédure judiciaire.

Sa libération a été décidée par la juge Elyana Youchah alors que le procureur n’a pas requis la détention de Solomon pour possession d’armes à feu illégales ni n’a été inculpé en lien avec le laboratoire contenant des matières biologiques dangereuses, déplore le site Kompas.

Elyana Youchah qui est d’origine juive sépharade a été désignée comme juge fédérale dans le Nevada depuis 2019.

Le cas de l’Israélien Alexandrovith

Ce n’est pas la première fois qu’un israélien échappe à des poursuites judiciaires après avoir enfreint la loi au Nevada. En 2025, un tribunal du Nevada a libéré Tom Artiom Alexandrovich, un ex-militaire israélien âgé de 38 ans. Cet homme qui travaillait à la Direction de la cybersécurité d’Israël avait été arrêté dans une affaire de pédophilie. Il a été libéré sous caution de 10 000 dollars aux États-Unis. Alors qu’il n’était pas autorisé à quitter le territoire américain, il a pu retourner en Israël. Il serait proche du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Des observateurs craignent qu’Ori Solomon ne fasse de même.

