Liban: Le chauffeur d’un bus d’étudiants ciblé par un drone israélien. 4 martyrs à Majdal Anjar

Le chauffeur d'un bus au sud-Liban tué par un drone israélien le 16 février 2026.

Les forces d’occupation israéliennes ont frappé, ce lundi matin, un chauffeur d’un bus dans la localité de Hanin, district de Bint Jbeil, dans le sud du pays, selon le correspondant d’Al-Manar.

L’agression israélienne au drone a entraîné le martyre du chauffeur du bus scolaire, Mohammad Kachakech, ainsi que des dégâts matériels à une maison et l’incendie du bus et d’une voiture.

"يا محمد.."



Et puis dans la nuit de dimanche à lundi, notre correspondant dans la vallée de la Bekaa, à l’est du Liban, a fait état de quatre martyrs suite à une frappe aérienne israélienne contre une voiture dans la ville de Majdal Anjar.

Ces agressions s’inscrivent dans le cadre des violations continues par ‘Israël’ de l’accord du cessez-le-feu, conclue sous l’égide des présidents américain et français le 27 novembre 2024.