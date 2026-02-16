Al-Aqsa pendant le Ramadan : une épreuve pour l’escalade israélienne

Par Ziad Abhais

La ville d’Al-Qods est l’épicentre de la campagne de liquidation depuis son lancement en 2017. Gaza et les territoires occupés de 1948 l’ont rejointe dans la bataille de « l’Épée d’AlQods » en 2021, suivis par les forces de résistance en Cisjordanie en 2022 et 2023.

Après le soulèvement d’Al-Aqsa, le centre de gravité de la liquidation s’est déplacé vers Gaza. Aujourd’hui, alors que la guerre d’extermination à Gaza s’est faite moins intense et moins violente, privilégiant le siège et l’empêchement de la reconstruction, la campagne de liquidation est redevenue un front central, et la mosquée Al-Aqsa, lieu béni, est visée avec une intensité accrue, compte tenu de son importance symbolique.

Parallèlement, la Cisjordanie est progressivement entraînée au cœur du conflit.

Durant ces années de liquidation, le moi de Ramadan est devenu un théâtre central d’agressions et de résistances, que ce soit lors des incursions de 2019, de la bataille de l’Épée d’AlQods en 2021, de l’agression de 2022, de la bataille d’Itikaf en 2023 ou de l’imposition de mesures de judaïsation pendant la guerre d’anéantissement de 2024 et 2025.

Comment le Ramadan est-il devenu une période d’agressions et de résistances ? Quelles agressions sont attendues contre la mosquée d’Al-Aqsa pendant ce Ramadan ?

Premièrement : Comment Al-Aqsa est-elle devenue un champ de bataille récurrent pendant le Ramadan ?

Le mois de Ramadan dans la ville occupée d’AlQods est devenu une période de mobilisation populaire, suite au soulèvement déclenché par le martyre du jeune Mohammad Abu Khdeir en juillet 2014. Ce soulèvement a rapidement dégénéré en conflit sur le front de Gaza, durant lequel les autorités d’occupation ont tenté d’imposer un blocus à la mosquée Al-Aqsa, limitant la prière du vendredi à 5 000 fidèles et interdisant la pratique de l’i’tikaf (retraite spirituelle) pendant les dix derniers jours du Ramadan.

Ces tensions ont culminé avec une confrontation avec les fidèles à l’aube du vendredi 25 juillet 2014 (28e jour du Ramadan), au cours de laquelle ils ont incendié le poste de police illégal des autorités d’occupation dans le quartier de Janbalatiyah, près du Dôme du Rocher.

Les affrontements ont repris deux ans plus tard, le matin du 26 juin 2016 (21e jour du Ramadan 1437), alors que le gouvernement d’occupation persistait à autoriser les incursions de colons pendant les dix derniers jours du Ramadan.

En 2018, durant le Ramadan, une vaste campagne de rénovation de la cour orientale entourant la Porte de la Miséricorde (Bab al-Rahma) a été lancée.

Cette initiative faisait suite à la volonté manifeste des forces d’occupation de s’emparer de ce lieu et de l’isoler, ainsi qu’à leur politique d’interdiction de toute prière ou culte en ce lieu. En réponse, la police d’occupation a pris d’assaut la mosquée Al-Aqsa le 18 juin 2018, troisième jour de l’Aïd el-Fitr, et a tenté de détruire les travaux accomplis par les fidèles en itikaf (retraite spirituelle) à l’intérieur de la mosquée.

L’escalade des tensions durant le Ramadan a atteint un nouveau niveau lors de cette « escalade quinquennale », marquée par la concomitance du Ramadan avec des événements clés du calendrier hébraïque.

Le 28 Ramadan a coïncidé avec l’anniversaire hébraïque de l’occupation d’AlQods pendant trois années consécutives (2019, 2020 et 2021), ce qui a conduit à l’une des pires incursions dans la mosquée Al-Aqsa à ce jour, le 2 juin 2019.

En 2020, cette situation a donné lieu à un appel sioniste à ouvrir la mosquée Al-Aqsa aux intrus après que l’occupation a prolongé sa fermeture sous prétexte de la pandémie de coronavirus, englobant tout le mois de Ramadan, malgré l’autorisation de circulation dans la Vieille Ville et ses marchés.

Cet appel a suscité une contre-proposition d’ouvrir Al-Aqsa aux fidèles et à ceux qui observent l’i’tikaf (retraite en isolement pour la prière).

Cette escalade a atteint son paroxysme en 2021 lorsque des personnes observant l’i’tikaf ont fait face, corps nus, à la tentative d’assaut de la mosquée Al-Aqsa le 28 Ramadan.

À partir de ce moment, la bataille de l’Épée d’AlQods a été lancée le 10 mai 2021, suite aux préparatifs des soulèvements de la porte de Damas et du quartier de Sheikh Jarrah durant le mois de Ramadan.

L’escalade s’est intensifiée en 2022 et 2023 avec l’avènement d’un nouveau calendrier islamique et hébraïque.

La fête de Pessah, d’une durée de huit jours, coïncidait avec la deuxième semaine de Ramadan.

Le vendredi 15 avril 2022, les forces d’occupation israéliennes ont transformé la mosquée Al-Aqsa en champ de bataille afin de réprimer préventivement la mobilisation populaire et de permettre aux colons de prendre d’assaut la mosquée pendant Pessah.

En 2023, les fidèles ont anticipé les incursions prévues pour Pessah en instaurant une période de retraite spirituelle (i’tikaf) à la mosquée Al-Aqsa avant les dix derniers jours de Ramadan.

Cela a déclenché une période de retraite (i’tikaf) du 5 au 11 avril 2023 (correspondant au Ramadan du 14 au 20 avril 1444 AH), qui a entraîné des tirs de roquettes depuis Gaza, le Liban et le plateau du Golan, ainsi que des actes de résistance individuels, notamment l’opération Hamra dans la vallée du Jourdain le 7 avril 2023, qui a coûté la vie à trois colons.

Quant aux mois de Ramadan qui ont coïncidé avec la guerre génocidaire contre Gaza en 2024-2025, l’occupation en a profité pour éroder l’identité islamique de la mosquée et imposer des changements majeurs au statu quo.

Avant le Ramadan 2024, elle a installé des barbelés sur certaines parties du mur de la mosquée et a modernisé le réseau de caméras haute résolution surplombant l’école Tankiziyah.

Elle a également installé des cages métalliques devant ses postes de police aux portes d’Al-Aqsa, transformant ainsi des barrières temporaires en installations permanentes dotées de leur propre infrastructure.

Puis, le troisième jour du Ramadan, le 13 mars 2024 précisément, elle a imposé l’un des changements les plus significatifs au statu quo à la mosquée Al-Aqsa depuis son occupation : elle a commencé à déployer des patrouilles armées au-dessus des fidèles pendant leurs prières.

Il s’agissait d’une tentative d’instrumentaliser la guerre génocidaire et de rompre le pacte établi par les autorités islamiques et la volonté populaire immédiatement après l’occupation : la prière ne peut se faire sous la menace de la force.

En 2025, l’occupation a persisté dans sa stratégie concernant le Ramadan, interdisant la pratique de l’Itikaf (retraite spirituelle) les nuits du vendredi et du samedi, et la limitant aux neuf dernières nuits du Ramadan.

Il s’agissait d’une reprise du conflit autour de l’Itikaf, un conflit auquel l’occupation avait été contrainte de renoncer après les affrontements de 2014 et durant le Ramadan précédant le Déluge d’Al-Aqsa en 2023.

Durant les deux années de cette guerre d’anéantissement, les recoupements entre les calendriers islamique et hébraïque n’ont pas complètement disparu.

Un nouveau recoupement est apparu, plaçant une fête marginale, la fête juive de Pourim, en opposition aux jours du milieu du Ramadan, entre le 13 et le 15, pour les années 2024 à 2026, jusqu’au prochain ajustement du calendrier hébraïque.

Les organisations du Mont du Temple, en collaboration avec la police d’occupation, s’efforcent de faire de cette fête un événement central du calendrier des incursions, dans le but de réduire la pause de six mois qui sépare les autres manifestations majeures.

La peur a paralysé les activités des groupes du Mont du Temple durant la première année de la guerre, réduisant considérablement l’ampleur de la plupart des incursions.

Cependant, en 2025, ils ont repris leurs activités, enhardis par un sentiment de puissance. Ces groupes, en collaboration avec la police d’occupation, ont orchestré la plus importante incursion dans la mosquée Al-Aqsa durant cette fête relativement mineure depuis l’occupation de la mosquée, avec 555 participants, le 16 mars 2025.

Deuxièmement : Quelles agressions contre Al-Aqsa sont à prévoir durant le prochain Ramadan ?

Compte tenu de ces circonstances, et considérant que la vision globale de l’occupation pour Al-Aqsa est aujourd’hui celle d’une prise de contrôle totale par le biais d’une phase de division qui y prépare le terrain – autrement dit, une tentative de transformer l’ensemble de l’esplanade des Mosquées en un temple par une phase de division qui en jette les bases –, l’occupation perçoit désormais le Ramadan à Al-Aqsa comme un test de sa capacité à saper et à effacer son identité islamique.

Si elle parvient à limiter la présence musulmane à la mosquée et à imposer des réalités judaïsantes à Al-Aqsa pendant le Ramadan, elle sera d’autant plus capable de le faire en dehors de ces périodes.

Selon la perspective de l’occupation sur Al-Aqsa, et compte tenu des précédents historiques qui ont transformé le mois béni du Ramadan, d’une période de culte, de recueillement et de prière à Al-Aqsa, en une période d’expérimentation de sa judaïsation et d’effacement de son identité islamique, le Ramadan à venir devrait être une période d’agression contre la mosquée Al-Aqsa.

Cela est d’autant plus vrai que le ministre israélien de la Sécurité nationale s’est empressé de nommer son allié du mouvement sioniste religieux, Avshalom Peled, à la tête de la police d’occupation à AlQods, et de lui confier ce poste avant le 6 janvier 2026.

Selon la presse israélienne, cette nomination visait à garantir que Peled supervise personnellement la gestion du Ramadan à AlQods et à la mosquée Al-Aqsa, compte tenu de son appartenance idéologique au mouvement sioniste religieux et de son expérience militaire.

Dès sa prise de fonction, Peled a autorisé les intrus à introduire des feuilles de prière juives dans la mosquée pour faciliter l’accomplissement des rituels de la Torah. Ces feuilles leur étaient distribuées à la porte des Maghrébins avant leur intrusion.

Par ailleurs, depuis la prise de contrôle de la mosquée Al-Aqsa par l’occupation, la politique d’interdiction d’accès s’est étendue : les interdictions sont désormais communiquées par SMS et autres moyens de communication, alors qu’auparavant elles reposaient sur des convocations et une présence physique.

Les policiers d’occupation postés aux portes d’Al-Aqsa sont désormais munis d’ordres d’expulsion tamponnés, qu’ils remplissent avec les noms des personnes qu’ils souhaitent interdire d’accès.

Cette pratique a entraîné une augmentation significative du nombre de personnes interdites d’accès à la mosquée Al-Aqsa avant le Ramadan.

La Fondation internationale d’AlQods estime ce nombre à plus d’un millier d’individus expulsés d’AlQods et des territoires occupés en 1948.

Compte tenu de ces éléments, il est probable que l’agression contre la mosquée Al-Aqsa se déroulera selon les cinq axes suivants :

L’invasion de la fête juive de Pourim : Pour la troisième année consécutive, et la dernière du calendrier hégirien actuel, la fête juive de Pourim se déroule sur trois jours, du 2 au 4 mars 2026, correspondant aux 12, 13 et 14 Ramadan 1447.

Cette année, tous les jours de Pourim coïncident avec les périodes désignées par la police d’occupation pour les incursions, qui se poursuivront tout au long de la semaine.

Mardi et mercredi permettent une incursion de grande ampleur, renforçant ainsi les efforts des organisations du Mont du Temple, en coopération avec la police d’occupation, pour faire de cette fête marginale une occasion centrale de telles incursions, d’autant plus qu’elles sont parvenues l’an dernier à l’inscrire au calendrier des événements majeurs.

Cette fête est entrée relativement tard dans le judaïsme. Selon la légende biblique, Haman, ministre du roi perse Assuérus II, complota pour exterminer les Juifs dans toutes les régions sous domination perse et conspira pour persuader le roi de promulguer un tel décret. Cependant, Esther, une des concubines du roi, déjoua son plan avec l’aide de son cousin et protecteur, Mardochée. Le roi finit par tuer Haman dans le quartier juif. Dans la compréhension juive contemporaine, cette fête symbolise la providence divine sur les Juifs et la destruction de ceux qui ont comploté contre eux.

Durant cette période d’incursions, les intrus tentent de lire le Livre d’Esther lors de rassemblements bruyants à l’intérieur de la mosquée Al-Aqsa. Ils redoublent également d’efforts pour imposer divers rituels, tels que la prosternation face contre terre (« prosternation épique ») et les rituels des « bénédictions sacerdotales ».

De plus, ils introduisent pour la première fois des danses et des célébrations commémorant la « destruction d’Haman » à Al-Aqsa, suite à un ordre émis le 26 juin 2025 par le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, à l’intention de la police d’occupation, autorisant les intrus à chanter, applaudir et danser dans l’enceinte de la mosquée.

2. Consolidation de l’équation de la domination des baïonnettes de l’occupation sur Al-Aqsa : L’occupation a délibérément choisi le mois de Ramadan pour imposer ce changement majeur du statu quo à Al-Aqsa, en menant des patrouilles armées à pied à Al-Aqsa à partir du troisième jour de Ramadan 1445 (Hégire), correspondant au 13 mars 2024, de sorte que ces patrouilles se transformeraient au fil du temps en neuf points de concentration pour les patrouilles à pied de la police d’occupation, dont trois patrouilles renforcées dans lesquelles le nombre de participants dépasse dans la plupart des cas six policiers, et dès le Ramadan suivant, en 1446-2025, ils fouillaient les fidèles et leurs repas à l’intérieur d’Al-Aqsa.

La police d’occupation israélienne continue d’intensifier ses patrouilles à pied, transformant de facto la mosquée Al-Aqsa en un véritable centre de sécurité afin d’intimider davantage les fidèles et ceux qui observent l’i’tikaf (retraite spirituelle en solitaire). Elle a commencé à perturber les cours religieux et les cercles d’étude pour interroger les responsables et les participants, dans un contexte de présence policière croissante.

3. Nouvelles attaques contre la pratique de l’i’tikaf : Ces attaques se poursuivent depuis 2013, date à laquelle le mouvement populaire de jeunesse d’AlQods a déjoué plusieurs incursions importantes dans Al-Aqsa grâce à l’i’tikaf. Cette campagne s’est poursuivie les années suivantes, comme mentionné précédemment, culminant avec la bataille autour de l’i’tikaf durant le Ramadan 1444 (2023). L’occupation s’est ensuite efforcée de la restreindre à nouveau durant le Ramadan 1446 (2025).

Cette campagne pourrait inclure des tentatives pour empêcher la pratique de l’i’tikaf (retraite en solitaire pour la prière) les nuits du vendredi et du samedi en semaine, une pratique que les Murabitun ont réussi à imposer depuis 2015, et pour limiter l’i’tikaf au moins de nuits possible durant les dix derniers jours du Ramadan.

La bataille pour l’identité de l’espace de prière de Bab al-Rahma a repris : le Ramadan a constitué un moment charnière dans la lutte pour la réouverture de Bab al-Rahma.

La campagne de nettoyage et de restauration s’est déroulée durant les dix derniers jours du Ramadan, plus précisément entre le 21 et le 29 Ramadan 1439 AH (6-14 juin 2018).

Durant cette période, le plus important effort populaire de réhabilitation de la cour est a été entrepris. Les décombres ont été rassemblés sur une colline appelée « Colline de Bab al-Rahma », et une tente y a été dressée à la mémoire de Razan al-Najjar, une secouriste tuée par les forces israéliennes lors des manifestations de la Grande Marche du Retour dans la bande de Gaza.

En réponse, les forces d’occupation israéliennes ont tenté de saboter les travaux de reconstruction le troisième jour de l’Aïd el-Fitr en installant un poste de police sur le toit de la mosquée Bab al-Rahma.

La confrontation concernant l’identité du site s’est intensifiée jusqu’au 17 février 2019, date à laquelle le soulèvement de Bab al-Rahma a réussi à rouvrir l’espace de prière après seize années de tentatives de fermeture et d’occupation.

La police d’occupation a tenté de refermer l’espace de prière et d’empêcher la distribution des offices. Le Ramadan suivant a cependant marqué un tournant, forçant sa réouverture après la pose de moquette et la distribution d’exemplaires du Coran et de étagères à chaussures.

Chaque Ramadan suivant a été l’occasion de réaffirmer les droits des fidèles. Au Ramadan 1443 (avril 2022), les fidèles ont démantelé le poste de police d’occupation situé sur le toit de la mosquée Bab al-Rahma et installé des fontaines à son entrée.

L’occupation a réagi en coupant l’alimentation en eau des fontaines après l’Aïd el-Fitr. Durant le Ramadan 1444 (avril 2023), les fidèles ont rénové la mosquée en y installant de nouveaux tapis, un réseau électrique et en tentant de la raccorder au système de sonorisation principal de la mosquée Al-Aqsa.

En réponse, les forces d’occupation ont saboté massivement le réseau électrique et le système de sonorisation pendant l’Aïd el-Fitr.

Aujourd’hui, à l’approche du Ramadan, l’espace de prière de Bab al-Rahma est confronté à l’isolement et au harcèlement des fidèles et de ceux qui y sont présents. Ceci souligne la nécessité de maintenir une présence sur le site, de le revitaliser par la prière, les veillées nocturnes, la récitation du Coran et les iftars communautaires à proximité, renforçant ainsi son statut de partie intégrante de la mosquée Al-Aqsa.

Ce ciblage israélien des fidèles s’inscrit dans une stratégie visant à isoler la zone et à préparer le terrain pour de nouvelles tentatives de prise de contrôle. Le Ramadan peut constituer un moment décisif pour contrecarrer cette entreprise.

5. Exploitation des événements du Ramadan pour renforcer le siège d’Al-Aqsa et le black-out médiatique qui l’entoure : L’occupation a ajouté deux nouveaux niveaux de ciblage à partir de septembre 2023, période marquée par une longue agression précédant les inondations d’Al-Aqsa.

Le premier niveau consistait en le siège de la mosquée bénie Al-Aqsa, interdisant l’accès à tous, hommes et femmes, n’étant pas résidents de la Vieille Ville, à quelques exceptions près.

De ce fait, les prières se déroulaient, durant ces incursions, sans que la première rangée de fidèles soit complète pour la plupart des prières.

Cette situation s’est encore aggravée après les inondations d’Al-Aqsa, au point que le nombre de fidèles à la prière du vendredi n’a pas atteint cinq mille pendant les dix semaines qui ont suivi les inondations.

Puis, avec le Ramadan 1445 AH, correspondant à mars 2024, un nouveau réseau de points de contrôle a été mis en place aux entrées des routes menant à Al-Aqsa.

Un Jérusalémite venant de l’extérieur de la Vieille Ville devait désormais franchir trois points de contrôle pour atteindre Al-Aqsa, tandis qu’une personne venant de Cisjordanie devait en franchir cinq.

L’occupation exploite les périodes de prière intense à la mosquée Al-Aqsa pour légitimer son siège continu et suffocant. Elle tente d’utiliser les images de la 27e nuit du Ramadan et du dernier vendredi du Ramadan pour promouvoir l’idée que les musulmans bénéficient d’un accès libre à Al-Aqsa.

Il est impératif de contrer cette affirmation dans tous les médias en soulignant que les musulmans ont le droit inhérent d’accéder à Al-Aqsa la 27e nuit du Ramadan et chaque jour de l’année, aux heures de leur choix, et non selon les restrictions imposées par la police d’occupation et le découpage imposé.

Le black-out médiatique autour de la mosquée Al-Aqsa s’est intensifié lors de l’agression prolongée de septembre et octobre 2025, lorsque la police d’occupation a imposé des mesures restrictives aux journalistes, notamment des expulsions et des fouilles.

Ils ont également empêché les fidèles et les gardiens de la mosquée d’assister à l’intrusion, les confinant à la mosquée Qibli ou à la cour intérieure du Dôme du Rocher.

De ce fait, ils se sont trouvés dans l’incapacité d’être témoins de l’agression, et encore moins de la contrer ou de l’empêcher. Pour contrer cette dissimulation, il est possible de placer la mosquée Al-Aqsa au cœur de la conscience arabe et islamique, et de profiter des périodes spirituelles telles que le Ramadan pour que la nation se rassemble autour de sa mosquée Al-Aqsa face aux tentatives de judaïsation et d’occultation des faits de l’agression dont elle a été victime.

Troisièmement : Quelle agression l’occupation planifie-t-elle après le Ramadan ?

L’agression contre le Ramadan s’inscrit dans le cadre d’une vision générale de judaïsation complète de la mosquée Al-Aqsa et de sa transformation en temple, via une phase transitoire de contrôle partagé entre juifs et musulmans.

Cette vision repose sur l’interprétation que le moment présent représente une victoire sioniste absolue, permettant à l’occupation de mener à bien sa campagne de liquidation.

Puisque l’occupation a fait de la mosquée Al-Aqsa le centre symbolique de cette liquidation ces huit dernières années, il est probable que l’avenir proche soit marqué par d’importantes tentatives de modification de son identité.

L’analyse des événements de ces dernières années permet de discerner les tendances agressives suivantes après le Ramadan :

Reprise des efforts pour mettre en œuvre le rituel de purification par la génisse rousse : Ce mythe est perçu par le sionisme religieux comme une solution rituelle visant à multiplier les incursions dans Al-Aqsa et à briser la réticence générale à y participer.

Cette réticence découle d’avis rabbiniques interdisant de telles incursions en raison de l’impureté des morts et de la nécessité pour les Juifs de se purifier avant même d’envisager d’entrer à Al-Aqsa.

Les autorités d’occupation avaient importé cinq génisses rousses des États-Unis en octobre 2022. Ces génisses sont élevées dans un enclos protégé de la colonie de Shiloh, près de Ramallah.

Quatre d’entre elles répondent encore aux critères requis pour le rituel de purification. La date religieuse privilégiée pour ce rituel est le deuxième jour de Nissan du calendrier hébraïque, qui tombe cette année le vendredi 20 mars 2026, coïncidant avec le premier ou le deuxième jour de l’Aïd el-Fitr.

Les organisations du Temple en sont encore au stade de la promotion de ce rituel et de la diffusion d’une propagande sur sa nécessité afin d’influencer l’opinion publique sioniste en sa faveur, notamment au sein de l’élite politique et militaire de droite. Cela laisse penser que ce mouvement restera cantonné à la propagande et au travail de terrain.

2. Tentatives d’imposer des sacrifices d’animaux pendant la Pâque : La Pâque juive a lieu du 1er au 8 avril 2026 et comprend six jours d’incursions sur les huit que dure la fête. Cette fête est associée au rituel du sacrifice d’animaux qui, selon la tradition biblique, représente l’apogée du culte au Temple.

Des organisations pro-Temple tentent d’imposer ce sacrifice dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa, le considérant comme le sacrifice lié au salut et à l’intervention divine en faveur des Juifs, « peuple élu de Dieu ». Elles y voient un moyen d’atteindre leur objectif politique global ; il s’agit de mouvements messianiques qui œuvrent à préparer le terrain pour une intervention divine, qu’elles perçoivent comme l’événement final qui résoudra ce conflit.

Tout au long de l’année 2025, les organisations pro-Temple ont intensifié leurs efforts pour imposer des sacrifices, réussissant à trois reprises à introduire clandestinement un agneau ou une chèvre dans la mosquée Al-Aqsa, ou à apporter de la viande sacrifiée ensanglantée sur l’esplanade du Dôme du Rocher.

Leur succès à y pénétrer à trois reprises en une seule année, après des décennies de résistance, indique la complicité de la police d’occupation qui permet ces sacrifices. Ceci est d’autant plus significatif que de nombreux officiers et commandants de cette police, dont le nouveau commandant du district de d’AlQods occupée, Avshalom Peled, croient que l’immolation de ce sacrifice à Al-Aqsa hâtera la « rédemption divine ».

Cela laisse présager une attaque majeure contre Al-Aqsa deux semaines seulement après le Ramadan.

3. Tentative d’extension des horaires d’incursion et d’introduction d’incursions nocturnes : Lors de sa participation aux célébrations de Hanoucca organisées par les organisations du Mont du Temple, le vice-Premier ministre et ministre de la Justice israélien, Yariv Levin, s’est engagé à étendre les horaires d’incursion de l’esplanade des Mosquées, en leur accordant une période d’incursion nocturne leur permettant d’y pénétrer sans s’absenter de leur travail. Cette initiative vise à accroître le nombre d’intrusions et complète le cadre de division temporelle établi par le sionisme religieux dans la loi de partage de 2012, qui stipule une répartition horaire quotidienne stricte, avec neuf heures allouées aux Juifs et neuf heures aux Musulmans.

Pour faire avancer ce projet, les organisations du Mont du Temple ont adressé une lettre au gouvernement israélien le 5 février 2026, exigeant l’autorisation d’envahir la mosquée Al-Aqsa durant les dix derniers jours du Ramadan.

Elles ont demandé une plage horaire d’intrusion en soirée en échange des prières de Tarawih effectuées par les musulmans.

Cette répartition des tâches, comme l’histoire l’a démontré, se concrétise lorsque l’objectif déclaré devient une priorité. Ainsi, la mosquée Al-Aqsa est menacée par l’instauration d’une troisième plage horaire d’intrusion en soirée, qui s’ajoute aux deux déjà en vigueur.

La première plage horaire s’étend de 7h00 à 11h30, et la seconde de 13h30 à 15h00. Ces deux plages horaires totalisent six heures d’intrusion par jour, s’étendant souvent jusqu’à six heures et quart.

4. Tentative de renouvellement de la fermeture de la salle de prière Bab al-Rahma : Cette question a été abordée dans le contexte des agressions survenues durant le mois sacré du Ramadan. Les efforts déployés pour maintenir et réaffirmer l’identité de la mosquée pendant le Ramadan auront probablement une incidence sur cette initiative et sur la priorité qu’elle revêt pour les sionistes dans les mois à venir.

Source : Traduit à partir de Metras