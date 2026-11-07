USA : une ONG islamique des droits civiques suspend ses activités en Floride

Le Conseil des relations américano-islamiques (CAIR) a suspendu ses activités dans l’État de Floride apres avoir été désigné comme « une organisation terroriste intérieure » par les autorités de Floride.

Le CAIR est une organisation de défense des droits civiques qui recense les cas de haine envers les musulmans américains et impute la montée de l’islamophobie à la campagne fédérale menée par les républicains contre l’immigration et les manifestations pro-palestiniennes.

« Nous avons suspendu nos activités dans cet État parce que le gouverneur Ron DeSantis et d’autres responsables de l’État ont appliqué, de manière sans précédent, des lois relatives aux (organisations terroristes intérieures) contre nous, sur la base de prétextes sans fondement et en violation de la Constitution », a publié CAIR sur son site web.

Plus tôt cette année, le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a promulgué une loi lui conférant, ainsi qu’à d’autres responsables de l’État, le pouvoir de désigner des groupes comme « organisations terroristes » et d’expulser les étudiants qui les soutiennent.

Un juge fédéral a rejeté la demande du CAIR visant à annuler cette désignation. Il a déclaré que même si l’action de la Floride était « nouvelle, et peut-être sans précédent », le Conseil des relations américano-islamiques n’avait pas prouvé que cette désignation constituait une forme de sanction pénale.

Le CAIR a annoncé son intention de faire appel de cette décision.

Fondé en 1994, le CAIR est présent dans 32 sections et bureaux régionaux à travers les États-Unis. Il a pour mission d’améliorer la compréhension de l’islam par le public américain, d’encourager le dialogue, de protéger les libertés civiles, de soutenir les musulmans américains et de nouer des alliances civiques avec les institutions américaines afin de favoriser la confiance mutuelle et de promouvoir les valeurs de justice.

Source : Médias