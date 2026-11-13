Données Flightradar : Environ six avions bloqués dans l’espace aérien de Dammam et incapables d’atterrir en raison de la suspension du trafic aérien à l’aéroport international King Fahd

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      CGRI : Un méthanier a heurté une mine navale et a explosé dans la partie orientale du détroit d’Ormuz, après avoir ignoré des avertissements répétés et tenté d’emprunter une route non autorisée et dangereuse.

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      Maire de Moscou : Nous avons repoussé des attaques de 467 drones visant la capitale et sa banlieue entre hier soir et ce matin.

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