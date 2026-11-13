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    Iran : L’armée iranienne affirme avoir intercepté et abattu un drone américain de type MQ-1 à proximité de Kuhestak, au large de Sirik, dans la province d’Hormozgan, à l’aide d’un nouveau système de défense aérienne navale.

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