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    Yémen : Explosion à Aden. Les forces de Sanaa assurent avoir bombardé un camp militaire à Jabal Hadid dans la ville.

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      Syrie : un soldat tué et deux autres blessés dans une attaque à Deir Ezzor

      Syrie : un soldat tué et deux autres blessés dans une attaque à Deir Ezzor

      Gaza : un nourrisson meurt d’hypothermie. 14 martyrs dans des attaques israéliennes en 24 heures

      Gaza : un nourrisson meurt d’hypothermie. 14 martyrs dans des attaques israéliennes en 24 heures

      Yémen : Explosion à Aden. Les forces de Sanaa assurent avoir bombardé un camp militaire à Jabal Hadid dans la ville.

      Yémen : Explosion à Aden. Les forces de Sanaa assurent avoir bombardé un camp militaire à Jabal Hadid dans la ville.