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Araghchi : Nous avons mené des entretiens constructifs avec le Sultanat d’Oman concernant la mise en place d’un nouveau cadre de sécurité régional indépendant.
18-11-2026 22:00 PM
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Araghchi : Nous estimons que les efforts omanais doivent se poursuivre.
22:03
Araghchi : Le Sultanat d’Oman a toujours joué un rôle positif dans la diplomatie régionale et le règlement des conflits, et il continue d’assumer ce rôle.
22:02
Le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi : J’ai effectué une visite réussie à Mascate, au cours de laquelle j’ai eu un entretien fructueux avec le sultan d’Oman et mon homologue omanais.
22:02